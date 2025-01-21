桃機出境塞爆！年前搶出國反遭「預判再預判」 內行教避人潮小撇步

農曆新年將至，不少人都打算利用9天連假出國玩，但又想避開尖峰，便提早一週出國，殊不知反而被「預判再預判」，在桃園國際機場排到天荒地老。

耳鼻喉鼻整形專門醫師張簡仕煌在Threads上發文分享，18日收到朋友傳來的桃園機場出境照，排隊排到天邊，相當震撼。

傳來照片的朋友表示，21日是國小最後一天上課，應該一堆爸媽都幫孩子請假，打算週六衝一波，導致明明還有一週才是年假，卻感覺大家都已經放假了，「以後農曆新年是不是要放兩週了」。

桃機爆滿引發網友們熱議，「環宇通關這個週末也爆滿了，完全不接受新的訂單」、「很多人『預判』了過年機票房價會變貴，所以就安排提前出國。殊不知其他人也『預判』了會有人提前出國，怕人擠人就請假提早出發，結果就變成大家都擠在機場等出境，這算不算是一種我預判了你的預判呢」、「出國差一週，團費房價差很大」。

也有人分享避開人多小訣竅，「所以我出境盡量從松山，非要桃園的話就盡量下午離峰時段搭」、「我12月20日在一航廈就遇到這奇景了，還好離起飛前兩小時就去排，不然鐵定壓線登機」。