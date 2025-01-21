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春節九天連假將至 醫師四點提醒避免春節症候群

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
板橋亞東醫院醫師李耀東提醒民眾因節制飲食、飲酒有度、規律作息、放鬆心情，避免假期間飲食失衡。圖／亞東醫院提供
板橋亞東醫院醫師李耀東提醒民眾因節制飲食、飲酒有度、規律作息、放鬆心情，避免假期間飲食失衡。圖／亞東醫院提供

下周28日就是除夕夜，及將迎來長達九天春節連假，板橋亞東醫院醫師李耀東提醒民眾因節制飲食、飲酒有度、規律作息、放鬆心情，避免假期間飲食失衡、作息紊亂、過度應酬以及心理壓力，導致假期結束後極度疲憊，甚至引發潛在健康問題的春節症候群。

亞東醫院精神暨身心醫學部李耀東醫師表示，春節症候群是因生活模式突然改變所導致的身心不適，其成因可能包含假期期間的飲食失衡、作息紊亂、過度應酬以及心理壓力等多方面因素。

李耀東解釋，消化不良與腸胃問題、過量飲酒、熬夜導致的睡眠不足、過敏與皮膚問題，以及因親友談話而引發的心理壓力和焦慮，都是春節症候群常見症狀。

李耀東建議，每餐應掌握適量、細嚼慢嚥原則，避免暴飲暴食。此外水是最好的飲品，能促進消化、代謝及排便，因此建議多補充水分，避免選擇含糖飲料或酒精性飲品，保持身體的清爽和健康。聚會飲酒可預先設定飲酒上限，避免過度融入氛圍而攝取過量酒精。

與親朋好友相聚時適度抱怨生活雖能起到情感取暖的作用，但舒緩心情後應盡量保持正向思考，為彼此注入更多積極能量。在情緒調適方面建議練習冥想或深呼吸技巧，有助於快速穩定情緒與放鬆身心。

與家人一起進行輕鬆的運動如跳繩、羽毛球或簡單的伸展操，不僅能促進全家人的健康，還能增進家庭凝聚力。避免長時間從事靜態活動如打牌或看電視，建議在久坐之餘適時起身活動。

面對親戚過度關心應以健康心理態度應對，提前準備好應對策略，若感到壓力過大可抽出時間獨處，翻閱學生時代留下的書籍、物品，或家族相簿，重溫過去的溫暖回憶。這樣的舉動能幫助心情回到最放鬆、最安全的狀態，有效減輕壓力。

春節後許多人可能會感到上班提不起勁或容易疲倦。李耀東指出適當調整作息和飲食有助於快速恢復狀態。回到工作崗位仍感到身心未恢復，出現憂慮、躁動等狀況，建議前往精神門診諮詢獲得專業協助。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

板橋亞東醫院醫師李耀東提醒民眾因節制飲食、飲酒有度、規律作息、放鬆心情，避免假期間飲食失衡。圖／亞東醫院提供
板橋亞東醫院醫師李耀東提醒民眾因節制飲食、飲酒有度、規律作息、放鬆心情，避免假期間飲食失衡。圖／亞東醫院提供

春節 農曆過年 醫師

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