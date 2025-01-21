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馬友友印度廚房又出包 食藥署退運銷毀570公斤違規香料

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
馬婕恩國際有限公司輸入5批「綜合香料粉」被檢出農藥違規。圖／食藥署提供
馬婕恩國際有限公司輸入5批「綜合香料粉」被檢出農藥違規。圖／食藥署提供

馬友友香料粉又出包！衛福部食藥署今天公布，馬婕恩國際有限公司輸入5批「綜合香料粉」被檢出農藥違規，其中4批來自阿拉伯聯合大公國、1批為馬來西亞進口，檢出貝芬替、賽速安、芬普尼、芬普尼代謝物、愛殺松、得克利、益達胺、磷化氫等8種農藥，不符合農藥相關規定，退運或銷毀570公斤，業者旗下擁有知名連鎖印度料理餐廳「馬友友印度廚房」。

食藥署今天公布，農曆年前最後一波邊境檢驗不合格產品清單，「馬婕恩」日前才在邊境被攔截，一批從阿拉伯聯合大公國進口的香料粉，原因為農藥不合格，今天又一口氣新增5批。

食藥署代理署長林金富表示，有4批為阿拉伯聯合大公國輸入、1批為馬來西亞進口，共檢出貝芬替、賽速安、芬普尼、芬普尼代謝物、愛殺松、得克利、益達胺、磷化氫等8種農藥。

林金富指出，食藥署針對馬婕恩國際有限公司，不分國別輸入查驗的辛香料採監視查驗6個月，期限為113年9月4日至114年3月3日，也就是100%檢驗合格才能輸入，統計近半年從阿拉伯聯合大公國輸入的香辛料共報驗7批，其中5批不合格，不合格率71.4%，違規原因均為農藥超標。

另外，今天有3批日本草莓檢出農藥殘留超標，包含0.14ppm的阿納寧、0.02ppm的特安勃，依規定為不得檢出；另還有1.5ppm的滅派林，容許量上限為1.0ppm，進口業者包含富威貿易有限公司、青禾農產有限公司和佳和鮮果貿易股份有限公司，進口地點均為日本熊本，近半年共受理465批日本草莓報驗申請，其中11批不合格，不合格率2.4％，至今年5月31日，將持續針對日本進口草莓採監視查驗，也就是100％檢驗合格才能輸入。

今天公布的20件不合格產品清單為日本鮮草莓3批、鮮金柑；中國大陸花椒粒、乾蓮子；阿拉伯聯合大公國出口綜合香料粉4批；印度薑黃粉；馬來西亞綜合香料粉；印尼調味液、調製花生；美國必需胺基酸；土耳其山艾碎；菲律賓甜辣醬、調味液；智利海茸；越南皺葉萵苣。

食安小辭典：監視查驗

監視查驗與100%逐批查驗，都針對高風險食品採取100%抽驗。

進口食品業者食品入關時，會依照不同風險等級，抽驗食品批數；主要分為「逐批查驗」與「抽批查驗」，逐批查驗是指，申請查驗的每批次產品需連抽五批，達到「連續5批、總重為調整前3倍」才會調降為加強抽批；抽批查驗分為一般抽批（抽驗率為2%到10％）、加強抽批（抽驗率20％到50％）。

監視查驗為採抽批查驗的業者在加強抽批後，仍有違規，因此採取「監視查驗」，其強度等同逐批查驗，但會訂定監視期間，在期間內不論合格與否，均採逐批查驗，不會調降查驗強度。

農藥殘留 食安 食藥署

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