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嘉義強震「金財神大樓」牆壁龜裂 全聯玻璃窗全震碎、貨架倒一排

聯合新聞網／ 綜合報導
嘉義市民權路上的全聯，大片玻璃窗全被震破，飲料櫃、貨架倒塌，商品掉落一地。圖／擷自「綠豆嘉義人」臉書粉專
嘉義市民權路上的全聯，大片玻璃窗全被震破，飲料櫃、貨架倒塌，商品掉落一地。圖／擷自「綠豆嘉義人」臉書粉專

嘉義大埔今天凌晨發生6.4地震，是近50年來規模最大一次，在地人驚嚇一晚不敢睡覺，有學者呼籲未來可能餘震不斷，需要提高警覺。臉書粉專「綠豆嘉義人」也持續分享嘉義和台南地區的災情，其中，嘉義市金財神大樓剛補好的牆出現大片龜裂，以及民權路上的全聯玻璃被震破，畫面相當震驚。

凌晨地震發生後，粉專隨即分享嘉義市金財神大樓外牆狀況，只見剛補好的牆，又被震出很大的裂縫。網友們紛紛留言，「建築結構本身就損壞了，再怎麼塗抹表面都無濟於事」、「拉皮化妝的總會有卸妝的一天」、「我家的房子本來就偷工減料，所以夠裂了，現在直接碎石掉下來，現在還一直搖」、「內傷沒治療，外觀再美都沒用」。

隨後，粉專又發文，指出嘉義市新生路810號榮光堂教會旁邊出現濃煙火警，以及多處停水的貼文。再來是嘉義市民權路上的全聯，大片玻璃窗全被震破，飲料櫃、貨架倒塌，商品掉落一地。不少網友笑回「請支援收玻璃」、「請支援站哨」、「店經理不就不用睡」、「明天店員應該會很想哭，酒類應該也會掉」、「若是在外國，應該是直接被洗劫一空」。

稍早，粉專再度貼出嘉義縣大埔鄉西興村三腳石土石滑落的照片，以及台南楠西區民宅倒塌，牆面龜裂、磁磚剝落的災情。

這次地震造成大埔鄉6處道路中斷，其中一處大埔鄉西興村8鄰三腳石10號，道路雙向不通已成孤島，因地震造成大面積山體滑動，道路上有許多落石及巨大石塊，縣府緊急搶通，目前至三腳石地區已恢復單線通車。同時已宣布大埔鄉停止上班、上課，並派人緊急搶通道路，仍有4處道路等待搶通。

嘉義 地震 強震

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