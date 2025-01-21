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流感1併發症常被忽略 醫揭身體5訊號：別錯過黃金72小時治療

聯合新聞網／ 綜合報導
近期多種呼吸道病毒流行，疾管署監測流感疫情可能在春節達到高峰。 聯合報系資料照
近期多種呼吸道病毒流行，疾管署監測流感疫情可能在春節達到高峰。 聯合報系資料照

近期多種呼吸道病毒流行，疾管署監測流感疫情可能在春節達到高峰，除了常見的發燒、喉嚨痛之外，台北榮總遺傳優生科主治醫師張家銘也提醒，若錯過72小時內的黃金治療期，可能會留下面部不對稱、口眼無法協調等「面癱」後遺症，常常被人忽略，值得注意。

張家銘在臉書發文指出，關於「面癱」，是顏面神經因急性炎症或腫脹受到壓迫，導致面部突然癱瘓，在這波流感高峰中，是容易被忽略的併發症之一。他也強調，「面癱」並非突如其來發生，其實早在發病前幾天，身體可能就發出訊號，這些面癱的潛在誘因包括：

一、臉：突然覺得一側臉麻麻的，刺刺的，或者像被東西壓住。

二、耳朵：耳朵周圍隱隱作痛，聲音稍微大一點都覺得刺耳。

三、味覺：舌頭前半部分對甜味和鹹味變遲鈍，好像味覺開了靜音模式。

四、眼睛：突然乾到爆，或者相反，眼淚像水龍頭一樣停不下來。

五、最近才生病：剛得過流感、感冒，或者嘴巴邊冒出皰疹。

張家銘強調，「面癱」不是一個等著自然好的病，72小時內治療是黃金時間，越早開始治療，效果越好。其治療可藉由類固醇、抗病毒藥物，以及人工淚液保濕眼睛，一旦出現警示症狀，千萬別拖延就醫。另外，家中有「面癱」病史或其它免疫相關疾病，也可以進一步進行基因檢測，了解自身風險。

流感 病毒 類固醇

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