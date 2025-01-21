冬季食物不放冰箱將滋生微生物 毒物醫：7至60度環境都危險

冬季天氣寒冷，有民眾發現即便不將食物放進冰箱，隔天再加熱享用隔夜菜時，味道仍舊不變，但林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海說，環境中的微生物會滋生於隔夜菜，導致嘔吐、腹瀉等食物中毒的症狀，應在餐點製作完的1至2小時內食用完畢，或將吃剩的食物放進冰箱保存、於再度享用前充分加熱，才能避免引起身體不適。

顏宗海說，食物中毒以夏季為最高峰，但在一年四季都有可能現蹤，致病因子包括病毒、細菌、真菌。常見的病毒包括諾羅病毒、輪狀病毒；細菌包括仙人掌桿菌、金黃色葡萄球菌、腸炎弧菌；真菌包括黴菌。

病毒導致的食物中毒，常見為已受到汙染的食材，未經高溫烹調殺死，或處理者的衛生習慣、餐具與設備的乾淨程度不佳等因素。不過顏宗海說，許多細菌皆能生長、繁殖在攝氏7度至60度的環境，也就是所謂的「危險溫度帶」，其中米飯等澱粉類食物，或蔬菜類、湯品與肉製品多為仙人掌桿菌；乳製品、甜食類及多種食物皆可見到金黃色葡萄球菌；生蠔等海鮮多為腸炎弧菌。

顏宗海建議，夏季時，由於天氣悶熱，應在餐點製作完後1小時內食用完畢；冬季時，雖然天氣寒冷，應在餐點製作完後的2小時內食用完畢。吃剩的食物應盡快放進冰箱保存，並在再次享用前充分加熱至70度以上，才不會引起身體不適的情況，否則就有一定機率出現發燒、嘔吐、腹痛與腹瀉等與腸胃炎有關的食物中毒症狀。

顏宗海說，民眾若不幸食物中毒，產生腹瀉、嘔吐等症狀，應立即就醫，只要按時服藥、多加休息皆可好轉並痊癒，但高齡長者、免疫力不全者、慢性病患者，可能會引起脫水、電解質失衡、敗血症，進而有生命危險。

隨著春節將至，正是闔家團圓的時刻，顏宗海提醒，下廚製作年菜的民眾，應徹底清潔、維持手部衛生，並留意放置、接觸餐點的餐具、設備有無不潔，烹調過程中，更要將生熟食分開料理；年菜上桌後，應據用餐人數，先分裝部分食物放進冰箱保存，或透過公筷母匙，避免吃剩的食物因為唾液變質，加速滋生微生物，進而導致食物中毒。