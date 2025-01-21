快訊

小心！詐騙集團引誘LINE開1功能「銀行帳戶全盜光」 3原則別疏忽

睡覺遇地震要逃嗎？內政部揭「正確保命法」 消防署籲床邊放3物品

終結出生公民權、特赦國會暴民 盤點川普上任首日簽署哪些行政命令？

聽新聞
0:00 / 0:00

冬季食物不放冰箱將滋生微生物 毒物醫：7至60度環境都危險

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海說，環境中的微生物會滋生於隔夜菜，導致嘔吐、腹瀉等食物中毒的症狀。示意圖。123RF
林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海說，環境中的微生物會滋生於隔夜菜，導致嘔吐、腹瀉等食物中毒的症狀。示意圖。123RF

冬季天氣寒冷，有民眾發現即便不將食物放進冰箱，隔天再加熱享用隔夜菜時，味道仍舊不變，但林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海說，環境中的微生物會滋生於隔夜菜，導致嘔吐、腹瀉等食物中毒的症狀，應在餐點製作完的1至2小時內食用完畢，或將吃剩的食物放進冰箱保存、於再度享用前充分加熱，才能避免引起身體不適。

顏宗海說，食物中毒以夏季為最高峰，但在一年四季都有可能現蹤，致病因子包括病毒、細菌、真菌。常見的病毒包括諾羅病毒、輪狀病毒；細菌包括仙人掌桿菌、金黃色葡萄球菌、腸炎弧菌；真菌包括黴菌。

病毒導致的食物中毒，常見為已受到汙染的食材，未經高溫烹調殺死，或處理者的衛生習慣、餐具與設備的乾淨程度不佳等因素。不過顏宗海說，許多細菌皆能生長、繁殖在攝氏7度至60度的環境，也就是所謂的「危險溫度帶」，其中米飯等澱粉類食物，或蔬菜類、湯品與肉製品多為仙人掌桿菌；乳製品、甜食類及多種食物皆可見到金黃色葡萄球菌；生蠔等海鮮多為腸炎弧菌。

顏宗海建議，夏季時，由於天氣悶熱，應在餐點製作完後1小時內食用完畢；冬季時，雖然天氣寒冷，應在餐點製作完後的2小時內食用完畢。吃剩的食物應盡快放進冰箱保存，並在再次享用前充分加熱至70度以上，才不會引起身體不適的情況，否則就有一定機率出現發燒、嘔吐、腹痛與腹瀉等與腸胃炎有關的食物中毒症狀。

顏宗海說，民眾若不幸食物中毒，產生腹瀉、嘔吐等症狀，應立即就醫，只要按時服藥、多加休息皆可好轉並痊癒，但高齡長者、免疫力不全者、慢性病患者，可能會引起脫水、電解質失衡、敗血症，進而有生命危險。

隨著春節將至，正是闔家團圓的時刻，顏宗海提醒，下廚製作年菜的民眾，應徹底清潔、維持手部衛生，並留意放置、接觸餐點的餐具、設備有無不潔，烹調過程中，更要將生熟食分開料理；年菜上桌後，應據用餐人數，先分裝部分食物放進冰箱保存，或透過公筷母匙，避免吃剩的食物因為唾液變質，加速滋生微生物，進而導致食物中毒。

冰箱 諾羅病毒 食物中毒

延伸閱讀

寶林茶室食物中毒釀6死事件 北檢10點公布調查結果

基隆兩校疑食物中毒…議員嚴格批評供餐廠商挨告 檢方不起訴

逼宮釀殺身之禍！小三「想坐正」逼婚不成遭殺害 藏屍冰箱飄惡臭

國1化學槽車翻覆氫氧化鈉外洩 顏宗海：不慎吸入恐呼吸衰竭

相關新聞

春節高鐵訂票昨已近8成 交通部：台鐵與國道客運加開班次聯防

春節將屆，交通部今特別針對高鐵台中站開記者會，說明春節疏運計畫，其中高鐵已增開380班次、台鐵已加開326班次、國道客運...

桃機出境塞爆！年前搶出國反遭「預判再預判」 內行教避人潮小撇步

農曆新年將至，不少人都打算利用9天連假出國玩，但又想避開尖峰，便提早一週出國，殊不知反而被「預判再預判」，在桃園國際機場排到天荒地老。

冬季食物不放冰箱將滋生微生物 毒物醫：7至60度環境都危險

冬季天氣寒冷，有民眾發現即便不將食物放進冰箱，隔天再加熱享用隔夜菜時，味道仍舊不變，但林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海說，...

嘉義大埔凌晨規模6.4地震 交通部次長：過年疏運不受影響

嘉義大埔今天凌晨0時17分發生芮氏規模6.4地震，交通部次長陳彥伯上午說，交通部在第一時間做了相關的巡查，發現除了台鐵部...

過年前撿「路邊棄床」回家睡…他驚呼不可思議 網嘆：莫忘世上苦人多

有一名網友在臉書社團「爆廢公社」上發文表示，過年前的路邊，為什麼有人敢撿路邊別人不要的家具，椅子和床，前面睡過什麼都不知道？這樣的行為讓他感到不可思議。貼文一出，引發網友熱議，紛紛直呼：「免錢最香。」

馬友友印度廚房又出包 食藥署退運銷毀570公斤違規香料

馬友友香料粉又出包！衛福部食藥署今天公布，馬婕恩國際有限公司輸入5批「綜合香料粉」被檢出農藥違規，其中4批來自阿拉伯聯合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。