春節桃機旅運恐創新高 台灣虎航起飛前3小時即受理報到

農曆春節將至，桃園國際機場客運量可望再創新高，台灣虎航今宣布，為避免人潮流量增加，造成旅客趕不上航班的情況，1月27日至2月2日，凡是於桃園機場出發的航班，將於航班起飛前3小時開始接受辦理報到手續，建議旅客儘早抵達機場並至少於航班起飛前1小時完成報到手續。

台灣虎航提醒，旅客於辦理行李託運作業時，勿於託運行李內放置行動電源、打火機與危險物品等，以免託運行李無法通過X-RAY檢查作業，間接影響旅客後續通過安檢及證照查驗的時間；也建議旅客可事先申請自動通關，以加快通關效率。此外，台灣虎航也鼓勵旅客可預先至官網辦妥自助報到，亦可使用桃園機場自助行李託運。

台灣虎航重申，現行隨身手提行李規定，每位乘客皆可攜帶1件手提行李，三邊尺寸小於54cm x 38cm x 23cm（尺寸包含輪子及手把等外部突出物）與1件個人隨身物品，如手提包、電腦或免稅商品等，共計2件，總重量不得超過10公斤；並將於登機口進行檢查，若手提行李超過限額，需於登機口支付超件費用每件2000元。

台灣虎航也說，桃園機場及日本出入國在留管理廳合作實施「2025年日本入境事先確認作業」，預計執行至2月12日止，共計有函館、旭川、秋田、仙台、福島、新潟、小松、岡山、茨城、宮崎10個機場適用，旅客可提前抵達桃園機場完成入境事先確認作業，以縮短在日本機場審查時間。

另外，台灣虎航表示，客服中心營業時間於春節期間稍作調整，1月28日起至2月2日的營運時間為上午09時起至下午05時，並於2025年2月3日起恢復正常營運。