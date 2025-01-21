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南台灣設計新世代發光中 第五屆高雄時尚大賞圓滿落幕

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
「高雄時尚大賞」是由高雄市政府青年局主辦，今年邁向第五屆，並試圖為新世代設計師與產業媒合，擴大產業規模，也讓新世代得以被看見、發聲。圖／高雄時尚大賞提供
「高雄時尚大賞」是由高雄市政府青年局主辦，今年邁向第五屆，並試圖為新世代設計師與產業媒合，擴大產業規模，也讓新世代得以被看見、發聲。圖／高雄時尚大賞提供

不讓北台灣的台北時裝周專美於前，隨著南台灣港都高雄的發展益發熱絡，由高雄市政府舉辦的第五屆「高雄時尚大賞」總決賽，日前已於衛武營國家藝術文化中心戲劇院隆重落幕，除了有新一代歌手申力安、陳華出席，本屆並有超過百組新秀參賽，最後由「FUSIO FUSIO」獲得金賞與獎金，FUSIO FUSIO將獲得前往東京時裝周觀摩機會，作品也將在東京澀谷Scramble Square百貨靜態展出，象徵讓台灣設計軟實力擁有更大的國際舞台。

自第一屆「高雄時尚大賞」創立以來，至今歷屆已成功讓10位以上的設計師成立品牌、壯大台灣時尚設計產業能量。評審代表台灣服飾設計師協會理事長竇騰璜也表示，無論在參賽的服裝設計、舞台精彩度都突破以往，可以強烈感受到設計師的認真投入，「主辦單位高雄市政府青年局不論在競賽流程的用心處理，以及運用如此高水準舞台場地呈現所有設計師作品，都讓我們為所有青年設計師感到開心」。主辦單位高雄市政府青年局局長張以理則指出，賽後青年局將協助金、銀、銅賞的獲獎設計進行單品量產，並提供進駐百貨快閃櫃的市場接軌機會。

除了FUSIO FUSIO獲得金獎，「ccyeh」、「A-OA sis」和「seizeyes」則也是本屆「高雄時尚大賞」的得獎單位，其中「A-OA sis」則為本屆最高人氣。為響應永續風潮，本屆「高雄時尚大賞」並與日月光投控、日月光社企、日月光環保永續基金會合作，一通設立全新獎項「永續時尚賞」，其中「FUSIO FUSIO」與「A-OA sis」便運用日月光環保布料設計出創意小包，並獲25萬元之育成獎金。

高雄市政府青年局並表示，未來將持續培養具潛力的新一代設計人才，嘗試將高雄打造為南台灣的國際時尚指標，關於更多訊息，則可追蹤「高雄市政府青年局」或「高雄時尚大賞」臉書專頁，或青年局官方LINE帳號（@youth.kcg），掌握最新活動訊息。

第五屆高雄時尚大賞總決賽，演繹了入選決賽的10組新銳品牌50套服裝設計。圖／高雄時尚大賞提供
第五屆高雄時尚大賞總決賽，演繹了入選決賽的10組新銳品牌50套服裝設計。圖／高雄時尚大賞提供
第五屆高雄時尚大賞邀請到串流新星陳華登台獻唱。圖／高雄時尚大賞提供
第五屆高雄時尚大賞邀請到串流新星陳華登台獻唱。圖／高雄時尚大賞提供
自第一屆「高雄時尚大賞」創立以來，至今歷屆已成功讓10位以上的設計師成立品牌、壯大台灣時尚設計產業能量。圖／高雄時尚大賞提供
自第一屆「高雄時尚大賞」創立以來，至今歷屆已成功讓10位以上的設計師成立品牌、壯大台灣時尚設計產業能量。圖／高雄時尚大賞提供

設計師 青年

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