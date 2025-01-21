過年前撿「路邊棄床」回家睡…他驚呼不可思議 網嘆：莫忘世上苦人多

有一名網友在臉書社團「爆廢公社」上發文表示，過年前的路邊，為什麼有人敢撿路邊別人不要的家具，椅子和床，前面睡過什麼都不知道？這樣的行為讓他感到不可思議。貼文一出，引發網友熱議，紛紛直呼：「免錢最香。」

原PO指出，過年前家家戶戶都會大掃除，路邊經常會有人丟出許多不要的舊家具，在等待清潔隊來清運的期間，常見到有人會撿回家用，這讓他感到不解想問「為什麼有人敢撿路邊別人不要的家具，椅子和床，前面睡過什麼都不知道？」

貼文曝光後，引來網友熱議，多數人認為「還有什麼比窮更可怕？」、「莫忘世上苦人多」、「人不怕鬼，怕沒錢」、「不是所有人都衣食無虞，惜福授福」、「別人用過的錢，也沒聽你說什麼啊」、「窮比鬼更可怕，懂了嗎？」、「撿的人：我都快過不下去了，管你誰睡過？」

此外，還有不少網友覺得「還好吧」，指出「惜物是好事」、「別人不用的東西不代表還不能用，要不然各種二手商都不用做了」、「惜福」、「有人要不好嗎？環保循環利用啊」、「認真來說，只要好好消毒，可能比你家的桌椅床還更無毒」、「凶宅都有人住了，沒有禁忌就不會想那麼多」、「你都沒在怕住旅館了，還怕人家撿二手家具？」