遠百小龍賀禮旺 迎春福袋預購開賣

迎接2025年，遠東百貨「迎新生日慶」開跑，回饋鎖定百貨服飾5,000元送500元、大家電單筆滿萬送1,000元。2025「小龍賀禮旺福袋」即將開賣，禦寒服飾、保暖寢具，還有福氣滿滿的新春福袋，來遠百歡喜迎新春。

遠百花蓮福袋預購開賣

遠百花蓮2025「小龍賀禮旺福袋」即日起預購開賣！感謝花蓮鄉親多年支持，福袋活動連續九年秒殺。今年限量1,000份，其中800份開放預購，另200份於1月29日(三)大年初一現場排隊發售。福袋每個售價1,680元，凡購買即可獲得價值9,000元的基本回饋獎—夢特嬌天絲四季被(6×7尺)。今年二重獎更有看頭，網羅年度熱銷大小家電及3C話題新品，高達110個獎項等您抽！最受民眾關注的重量級特獎「遠東百貨商品券168,000元」與加碼獎「光陽電動車iONEX -One AIR都會版(價值55,800元)」，人人都有機會帶豪華大獎回家！

遠百花蓮小龍福袋即日起預購，憑全館不限金額消費發票可至3樓顧客服務中以現金1,680元購買乙份。預購成功即可現場領取基本回饋獎，並獲得參加大年初一「小龍二重獎」及「小龍賀禮旺特別獎」抽獎機會。二重獎滿滿誠意，涵蓋大小家電及3C話題新品等總計110個獎項，至少每十位購買者就有一人中獎！獎品包括iPhone 16 Pro 128G、LG 55吋4K智慧顯示器、三菱變頻節能雙開門冰箱、Dyson Airstrait二合一吹風直髮器、伊萊克斯輕量無線濕拖吸塵器、虎牌日本原裝45°離心對流調理機等；特獎更是亮點，包括遠東百貨168,000元商品券和加碼獎光陽電動車iONEX-One AIR，總獎品價值超過60萬元，每份福袋都有機會中大獎。基本回饋獎—夢特嬌天絲四季被，更挑選專為台灣潮濕且忽冷忽熱的氣候所設計，具備保暖透氣、抗菌防螨、可水洗等多重功能。

遠百花蓮2025「小龍賀禮旺福袋」福袋三重抽，即日起預購開賣。 圖／遠百 提供

高雄大遠百福袋結合天王品牌



2025小龍賀新歲迎財神系列活動，最令民眾期待的新春開運福袋，高雄大遠百攜手兩大天王級品牌，包含屏東車城福安宮及零嘴界霸主乖乖，共同舉辦「2025小龍迎春-新春鴻運一路發」新春金喜好運袋，1月29日(三)大年初一當日開店前200名排隊來賓，即可以現金200元購買開運福袋乙只，限量200袋，內含遠百紅利券200元、喜從天降好運一路發摸彩券乙張、屏東車城福安宮招財錢母乙枚及乖乖食堂米果乙包，讓您財運亨通、財源廣進，福袋最大獎為價值13,240元的Samsung Music Frame音樂畫框藍牙音響1名，歡迎民眾大年初一來高雄大遠百走春搶好運！

圖／遠百 提供

新竹大遠百「小龍賀禮旺福袋」頭獎祭出價值78,800元FUJI按摩椅AI雙感知摩術椅。 圖／遠百 提供