86歲癌末患者在家安寧善終 醫護帶家屬刮鬍、擦身…他安詳離世

台中一名86歲盧姓男子是癌末患者，他想在家安寧善終，衛福部豐原醫院醫護人員到他家身心照顧，照顧患者身體也陪伴患者家屬，陪伴一個多月後，患者將離世當天，護理師帶家屬幫他刮鬍子、整理儀容，擦拭身體後，當天下午患者安詳離世，如願在家度過人生最後一程。

許多住院的癌末病人希望能在家裡家人陪伴下安詳離世，居家安寧療護能實現癌末病人最終的願望，上月有位癌末患者盧男，接受豐原醫院居家安寧團隊的照護，家屬讓他完成心願在家走完人生最後的路程，生死兩無憾，醫療團隊成員不分平日假日、白晝，提供身、心、靈的照護，家屬投書院長信箱，向醫護人員達感謝和感動。

盧男表示，他父親是癌末病人，因家人無照護經驗，因安寧住院有時間限制，等不到安寧病房床位，且父親強烈表達想回家意念，於是輾轉得知豐原醫院有提供居家安寧照護服務，立即連繫豐原醫院居家安寧陳翊榛護理師。

護理師向家屬說明居家安療照醫療能提供那些幫助，並考量他們照護的迫切性，隔天完成既定訪視行程後，安排安寧科主任蔡佑杰醫師到家中訪視，了解他們的需求及照護困難後，護理師返回醫院拿取愛心捐贈的氣墊床、導尿管及相關醫療用品後再度折返，幫患者洗澡、刮鬍子、更換尿管及傷口換藥，連晚飯都沒吃，當晚一直忙到晚上8點多

護理師每周到家裡探視患者，耐心教導家屬聘請的外傭相關照護技巧，盧男爸將近臨終前，護理師不斷提醒需準備哪些用物，盧姓男子說，最讓他感恩是父親要離開當天，護理師接獲通知後立即到他家中，帶著家屬最後一次為父親刮鬍子、整理儀容跟穿襪子，「比我的親姊姊更像姊姊」，這些舉動遠遠超出護理人員職責，需要很大的愛及熱忱，盧男說，護理師這段時間的陪伴讓他們在照顧癌末親人的路上不無助且不孤單。