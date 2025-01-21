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嘉義6.4強震「白色地光狂冒」…異象畫面曝光 阿里山監視器全都錄
嘉義大埔今（21日）凌晨0時17分發生規模6.4強震，地震深度9.7公里，屬極淺層地震，中南部出現許多嚴重災情。同一時間，有人發現阿里山國家風景區管理處監視器，拍到6.4地震當下，鏡頭被震到不停搖晃，數秒後嘉義各地竟此起彼落冒出多次白光，接著還發生區域規模斷電。
根據「阿里山國家風景區管理處」發布的監視器畫面，今天凌晨0時17分地震發生時，太平雲梯、二延平步道、牛埔仔大草原、里佳資訊站，地面多次閃現白光，照亮夜空，隨後附近區域也發生停電，陷入短暫黑暗，並在15秒後恢復供電。
不少網友留言，「有地震光」、「哇！大開眼界」、「這個發光現象我認為是電線、變壓器產生的電弧」、「如果是短路的電光應該會冒煙失火吧，好像也沒看到黑煙和紅色火光」、「或許陸地磨擦產生靜電又再釋放」。
YouTube頻道「台灣地震監視」也發布了長達10分鐘的影片，不少網友留言「我在睡覺，突然警報器響被吵醒，然後就開始搖，這次真的蠻恐佈的」、「小震釋放能量，不要大震就好」、「好想睡又不敢睡」、「嘉義一直震欸」、「我們台南餘震一直搖，搖到半夜2點才睡」、「住在搖滾區旁邊」、「整個人被嚇醒，沒有睡意」。
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