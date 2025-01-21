明起水氣增多 天氣風險：小年夜轉冷、不排除寒流來襲

天氣風險公司天氣分析師歐宗學指出，今強烈大陸冷氣團減弱水氣仍少，需留意境外汙染影響。明後兩天水氣增多，下周春節期間有強冷空氣南下，目前預報趨勢大致不變，下周一小年夜開始轉冷，下周二到下周三，也就是除夕到初一氣溫最低，下周四初二開始回溫。強度至少達冷氣團，且強烈冷氣團機會偏高，也不排除進一步達到寒流等級，仍有不確定性存在。

歐宗學指出，今白天這波強烈大陸冷氣團開始減弱，環境水氣偏少，預估各地晴到多雲，只有東北部、東半部迎風面及午後的山區附近才有較多雲量及零星短暫雨機會。今晨依然有明顯輻射冷卻發生，全台平地最低溫仍是在苗栗三灣只有6.2度，除台北、桃園、新竹市、高屏、宜蘭、台東以外的各縣市都有10度或以下的極端低溫出現。白天明顯回溫，預估各地高溫大致與昨天相似。

歐宗學指出，昨天下半天起到今天清晨持續帶來境外汙染物，各地空品轉差，西半部普遍在普通到敏感族群不健康等級，南部下風處更不理想，部分地區達到所有族群不健康等級。預估今天下半天到晚間境外汙染影響逐漸趨緩，北部空品率先轉好，中南部明天白天才會顯著改善。

明天台灣附近受高壓迴流偏東風影響，歐宗學指出，環境水氣增多，各地轉多雲為主，仍有陽光露臉機會，偶有較厚實雲層通過也會轉為陰天，降雨有限，各地山區才有較高的短暫雨機會。白天高溫與今天相似，低溫由於雲量增多阻礙夜間輻射冷卻降溫，會明顯回升。

歐宗學指出，周四水氣再稍多一些，雲量分布仍類似，平地降雨機會提高，各地都可能偶爾有短暫雨發生，山區附近有較明顯雨量。氣溫沒有太大變化，僅局部地區雲量較多高溫稍降，低溫情形不明顯。

周五到周末期間有新一波東北季風南下，歐宗學指出，屆時北部、東半部又會轉陰天為主，降雨機率提高，迎風面雨勢明顯，中南部天氣相對穩定，維持晴到多雲，山區附近有局部短暫雨。這波東北季風冷空氣不強，僅會帶來些微降溫。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。