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過新年、偷新衣！監視器直擊大媽1招淡定偷衫衣 網友反指女店主有錯

香港01／ 喬納森／報導
女店主上載影片清晰截圖，呼籲穿綠色背心的偷衫大媽3天內交還衣服。圖／Threads影片截圖
女店主上載影片清晰截圖，呼籲穿綠色背心的偷衫大媽3天內交還衣服。圖／Threads影片截圖

過新年買新衣據說會帶來好兆頭，但偷新衣又如何呢？1名大媽在服飾店疑順手牽羊偷衣服，過程被店家的監視器拍下，女店主早前在網路發布影片，可見穿綠色背心的大媽店內走來走去揀衣服，其後趁女店主專注用手機替客人查看價錢，以及整理衣服，乘機偷走1件值1680元的背心，大媽得手後沒有把衣服收起，而是放在手中再淡定多看一會，然後才裝作不經意地離開。女店主事後公開影片，指會寬限3天，如不歸還衣服就會報警處理。但最終過了限期大媽還沒有現身，女主店終報警求助。

貼文引來不少網友熱議，「重點是她還大搖大擺的從你的背後走過去」、「報警了嗎？」。不過，也有人認為女店主也有責任，「妳也太不小心，顧攤都沒在注意靠近的客人」、「看到客人不打招呼，不互動，難怪阿姨那麼輕鬆」。

大媽偷背心過程全被拍下

有女店主早前在Threads上發片，表示「有錢沒錢，偷個衣服好過年！」，指在菜市場經營的服飾店，遭穿綠色米妮背心的大媽偷走了1件1680元的背心。從監視器影片可見，女店主忙於整理店內的衣服，而綠背心大媽則在店內貨架揀選衣服，逗留一段時間後，大媽仍在店內走來走去，似對店內的衣服相當有興趣。

一直沒收好贓物

隨後有其他顧客到店內選衫，而女店主沒有理會顧客，只專注用手機幫客人查看價錢，而綠背心大媽看準時機，在架上的衣架取下一件背心，扯下來再拿在手中，一直沒有收起來，並且沒有立即離開。大媽其後更走到女店主身後稍作逗留，到確認女店主真的不為意，才趁無人為意慢慢地離開該店範圍。

女店主公開影片　稱寬限3天內歸還衣服

女店主其後發現該件背心不翼而飛，翻看監視器發現是大媽所為，於是在網路公開事件，又指會寬限3天，如大媽仍不歸還背心就會報警。

但期限過後大媽始終沒有現身歸還衣服，女主店終報警求助，表示「米妮阿姨給過你機會了！寬限期過囉⋯，報案完畢」。

網友勸女店主應立即報警

貼文引來不少網友留言，不少人勸女店主立即報警「直接報警」、「報警了嗎」，也有人認為大媽行為過份「重點是她還大搖大擺的從你的背後走過去」、「還那照鏡子整理頭髮，然後順手扯下來掛在手上，以為是自己的外套超噁心欸」。

有網友則認為女店主也有責任，「看到客人不打招呼，不互動，難怪阿姨那麼輕鬆」、「妳也太不小心，顧攤都沒在注意靠近的客人」，有人則錯重點「我的重點是現在菜市場的衣服都1680了」。

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文章授權轉載自《香港01》

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