小年夜溫度驟降 吳德榮：除夕至初二寒流侵襲恐5度以下

快要過年了，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，小年夜溫度驟降，除夕至初二入冬首波寒流侵襲，恐5度以下。

吳德榮指出，今(21日)晨「夜間輻射冷卻」仍強，截至6時12分本島縣市的平地最低氣溫依序為：苗栗(三灣鄉)6.4度，新竹(峨眉鄉)7.4度，新北(石碇區)8.1度；各地區的平地最低氣溫約在8至11度。

最新(20日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，吳德榮指出，今日各地大都晴朗，只有東半部偶有局部短暫小雨的機率；冷空氣減弱，氣溫回升，白天舒適入夜涼冷、日夜溫差大；明晨竹苗仍有10度左右的輻射低溫。今日各地區氣溫為：北部8至24度、中部10至26度、南部10至27度及東部11至25度。

吳德榮說，明日至周五結構鬆散的中層雲系、逐漸從南方向北移動，雲量由南向北逐漸增多，近山區偶有局部少量降雨的機率，白天舒適、早晚涼。周六、下周日(25、26日)東北風增強，北部、東半部有局部短暫雨。

最新(20日20時)歐洲模式模擬，吳德榮說，下周(26)日晚「強冷空氣」開始南下，27日(小年夜)氣溫驟降，愈晚愈冷，當晚北台部分平地已降至10度以下，2000公尺以上高山有飄雪機率；28日(除夕)至30日(年初二)清晨，受入冬以來首波「寒流」(台北測站≦10度)籠罩，28日下午起轉晴，加上「輻射冷卻」加成，夜間低溫影響的範圍擴大，平地最低氣溫若降至5度以下，也不用太意外。至於年初三(31日)至初五(2日)，各國模式模擬的「不確定性」就太大了，言之過早，不如持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。