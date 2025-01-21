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2月徵文主題 新春健康計畫

聯合報／ 本報訊

火蛇吐信，又開始了新的一年，去年你哪裡不舒服？看過幾次病？曾開過刀？新春期間，眾人許願，你願意公開「健康心願」嗎？歡迎來信分享蛇年身心健康計畫。

作品以500字為度，附照片者（JPG檔至少1M）優先採用，2月15日截稿。稿件請寄：電子郵件health@udngroup.com。郵寄：22161新北市汐止區大同路一段369號4樓聯合報健康版，或傳真02-8692-5819。

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