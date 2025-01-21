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健康你我他／全家在飯店圍爐 婆媳省心又開心

聯合報／ 文／張子筑（中市豐原）
祭祖由媳婦準備供品，減輕父母辛勞。圖／張子筑提供
祭祖由媳婦準備供品，減輕父母辛勞。圖／張子筑提供

兩個兒媳沒有跟我們同住，平常屋裡清靜無比，不過逢年過節就熱鬧非凡了。初老時，精力還充沛，足以擔負年節拜拜事宜，以及張羅全家人的餐食。年過七十後，體力明顯下滑，尤其過年常忙得心力交瘁。

兒子見狀，為減輕父母辛勞，提出改善方法。原則是「傳統習俗不能忘，敬神祭祖不能免，但是方式可以變。」於是年夜飯我們改到飯店，不用費心採買、不必操心菜色，更不用煩惱收拾滿桌的杯盤狼藉，婆媳都開心，一家人快快樂樂圍爐去。每年選擇不同的飯店，品嘗不同的料理，還有精采節目觀賞，歡歡喜喜迎新年。

祭祖可提早，不囿於時日，菜碗六六大順即可，兩個兒媳一人準備三樣，爺奶準備水果及酒品，加上應景糕餅等，就擺滿一桌了。這一來我真的輕鬆不少，直讚有媳婦真好。

至於拜天公，所有的供品由兒媳分頭準備，我從旁提點。兒子幾年前拍下的拜天公照片，成為他們依循的參考。前幾天二媳婦來電，告知供品中代表五行的金針、香菇、冬粉、紅棗、花生等都買好了，頓時覺得讓年輕人參與，從做中學，無形中達到了傳承。

另外，為顧及老伴安全，避免攀高，我們不再貼舊式春聯，改以新型吊飾，方便且能重複使用很環保。有時掛或貼上孫子們的勞作品，一樣喜氣，歡樂無比，更具意義。

供品 飯店

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