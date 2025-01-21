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手腳冰冷 營養師推薦暖身5熱飲

聯合報／ 陳詩婷／康寧醫院營養師
經常手腳冰冷的女性喝點特定熱飲，能達到祛寒暖身的作用。圖／AI生成
經常手腳冰冷的女性喝點特定熱飲，能達到祛寒暖身的作用。圖／AI生成

最近真的凍到不行！許多人會想喝點熱湯或熱飲暖暖身子，尤其是經常手腳冰冷的女性們。只要選擇能夠幫助血液循環，同時增加身體熱量的飲品，就能夠達到祛寒暖身的作用。推薦5款熱飲，不妨喝看看，暖身效果特別好。

1 桂圓紅棗茶

桂圓及紅棗都屬於溫補食材，而且桂圓還有幫助睡眠作用，很適合女性生理期前後，或有失眠的人飲用。如果自覺血液循環不太好，經常手腳冰冷的人，可以加枸杞、黃耆或幾片老薑，一起放進電鍋裡蒸熟，增進血液循環效果更好。建議早上喝這道茶飲，晚上喝可能會上火，而影響睡眠。

2 南瓜黑豆奶

黃豆或黑豆屬於植物性優質蛋白質，黑豆屬性比較溫平一點，體質較虛的人，不妨可多選擇黑豆漿享用；或輔以蒸熟的南瓜一起攪打成南瓜黑豆奶，可幫助身體得到熱量，身體自然暖和起來。南瓜富含葉黃素、玉米黃素等營養素，對於眼睛的保健很好，或者可以加上洋蔥、蒜末及鮮奶，攪打成南瓜濃湯，祛寒效果也很好。

3 薑母紅茶

老薑富含薑辣素，具有增加末梢血液循環、擴張血管等作用，讓人感到發熱，若能輔以紅茶一起熬煮更好，因為紅茶含有豐富的茶黃素，能夠影響身體的棕色脂肪組織，提高熱能的產生。但是，對咖啡因比較敏感的人，建議在上午飲用；若腸胃比較敏感之人，紅茶可以用洋甘菊茶取代。

4 肉桂拿鐵

肉桂含有肉桂醛，跟紅茶一樣能夠刺激身體的棕色脂肪，促進脂肪燃燒跟熱量的產生；尤其肉桂有助改善腸胃的功能，可增強消化機能、排除脹氣，以及緩和胃痛等好處。將肉桂加入溫牛奶中飲用，不僅味道好，也能幫助溫潤身體，非常適合冷冷的冬天。

5 香蕉熱可可

可可含有可可鹼，可以幫助提高體溫、改善循環。日本曾以手腳冰冷的女性為研究對象，分別測試攝取薑跟可可，對末梢循環的幫助，結果發現可可維持熱能的效果比薑好，因此，女性在經期來的時候，喝杯熱可可，感覺會好多了。建議可將可可與香蕉一起攪打成香蕉可可，還能提高熱量，祛寒暖身效果更好。

南瓜 可可 脂肪

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