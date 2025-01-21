元氣最愛問？／醫美不分年齡 重拾自信美

新店耕莘醫院整形外科主任李秉侖。記者胡經周／攝影 上了年紀後，常被說「看起來很累」、「昨天沒有睡好嗎？」想作醫美又被別人揶揄「都這個年紀了，整形給誰看？」新店耕莘醫院整形外科主任李秉侖在「元氣最愛問」節目中表示，老化是24小時都在作用，若在老化過程中進行微整形或小手術，就會讓整個人看起來年輕很多，其中「眼部」是最常被調整的部位。

眼袋手術 有內開與外開

李秉侖舉例說，一名婦人因年紀而出現眼袋，淚溝也比較明顯，臉頰稍微凹陷，於是就醫尋求改善，經施行眼袋手術加上自體脂肪移植手術，大約兩個月後回診，整個人看起來精神奕奕，外觀年輕好幾歲，也因此恢復自信，「外表改善對身心有益，所以醫美也是一種健康」。

若以保養品或雷射可以消除眼袋嗎？李秉侖提醒，眼袋是結構性問題，就算塗抹保養品也只是暫時感覺有效，但其實不靠手術是沒有辦法改善的。

眼袋手術依照眼部周圍肌膚情況，分為內開和外開兩種手術。李秉侖說，年輕族群因為沒有肌膚鬆弛的現象，可使用內開眼袋，外表看不出切口；熟齡族群會建議進行外開眼袋手術，在眼睛下方切小切口，將多餘皮膚切掉然後拉提，恢復期稍長一點。

現代人頻繁使用3C、長時間滑手機，眼袋問題已經不是熟齡族專利，也有人天生就有眼袋，李秉侖認為，應趁年輕進行內開手術改善。

眼袋、淚溝及法令紋容易顯老，經手術後改善許多。圖／李秉侖醫師提供

眼瞼下垂 動手術可改善

除了眼袋以外，隨著年紀增長，有些人會眼瞼下垂，看起來也會很沒精神。李秉侖指出，眼瞼下垂的成因是眼睛肌肉跟眼瞼板產生鬆脫，導致肌肉無力或鬆弛，慢慢地眼睛有點睜不開，像瞇瞇眼，也容易被誤會沒睡飽。

李秉侖說，民眾可自行檢查，照鏡子時，用食指壓住眉毛上方，檢視黑眼珠被上眼皮遮住的範圍，如果被遮住的部分很多，使得黑眼珠沒辦法完整露出來，類似加菲貓的眼睛，可能就是「提眼瞼肌無力」或「眼瞼下垂」。眼瞼下垂可以動手術改善，術後就可恢復炯炯有神的樣子。

熟齡族對醫美其實都很猶豫，會擔心被別人知道以及害怕失敗。李秉侖建議，初次嘗試的民眾可以從微整形開始，例如雷射或注射膠原蛋白增生劑，可以改善膚質，也可以適度進行臉部電波或音波拉皮，改善臉部鬆弛下垂的困擾。但每個人狀況不一，應與醫師討論後再決定。

麻醉風險 務必事先了解

目前坊間醫美診所多，想作醫美一定要自己多做功課。李秉侖強調，整形外科出身的醫師經過專科訓練，在手術精細度上會更專業，所以，民眾首先應了解醫師的專業背景，其次，一定要確認診所是否由麻醉醫師進行麻醉。民眾諮詢時，一定要跟醫師面對面，把心中疑問都確認清楚，才能夠在安全第一的情況下，讓自己變得更美更有自信。