小年夜起降溫 連4天濕冷

快過年了，下周一小年夜受新一波大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，北部氣溫迅速下滑並轉為濕冷，持續到大年初二，年前大掃除要把握今天的好天氣。

中央氣象署預報員曾昭誠說，今天清晨持續受強烈大陸冷氣團影響，中部以北局部地區有十度以下低溫，中南部低溫十至十四度，白天強烈冷氣團減弱後，氣溫回升快速，各地高溫廿度以上。

周三至周日各地清晨低溫約十五至十七度。周二至周四白天高溫約廿至廿四度，南部會再更溫暖。周五東北季風增強，北部白天高溫略降為十八至廿度；下周一強烈大陸冷氣團南下，降溫十分有感，尤其北部、宜蘭白天高溫僅十三至十五度；下周二清晨北部低溫僅十二度，中南部、台東清晨十三至十五度。

曾昭誠指出，今天僅東半部有零星降雨；周三、周四東半部、西半部山區有局部短暫雨，西半部平地偶有降雨，中部以北三千公尺以上高山有降雪機率；周五起東北季風增強，迎風面及中部山區有降雨機率，中南部平地則以多雲為主。