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空品亮橘色警示 外出戴口罩防護

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
寒流南下，境外空汙隨之而來，專家提醒，外出時，觀看空品指標，如逾警戒值，務必戴上口罩，降低呼吸道、心血管等疾病風險。記者潘俊宏／攝影
寒流南下，境外空汙隨之而來，專家提醒，外出時，觀看空品指標，如逾警戒值，務必戴上口罩，降低呼吸道、心血管等疾病風險。記者潘俊宏／攝影

冷氣團挾帶東北風南下，伴隨境外汙染物，多地「空氣品質指標」（AQI）達橘色警示。成功大學環境微量毒物研究中心主任李俊璋表示，空氣中懸浮微粒嚴重威脅人體健康，特別是PM2.5，長期暴露恐提高呼吸道、心血管等疾病風險

空汙對人體健康的危害遠超過想像，除了傷害呼吸道、心血管，引發心肌梗塞外，國外研究還證實，孕婦若久處於高汙染空氣環境中，產下自閉症兒童的機率則比一般孕婦高出二點二倍，專家因此建議PM2.5超過警戒值時，外出務必戴上口罩。

台安醫院胸腔內科暨呼吸胸治療室主任吳憲林表示，髒空氣進入鼻腔、口腔後，可能刺激氣管，產生發炎現象，增加黏液分泌物，引發咳、喘，若長期呼吸不順，易增心臟負擔，進而提高心血管疾病風險。

國健署與交通部中央氣象署共同開發「樂活氣象APP」供民眾隨時查看氣象預警，國健署社區健康組研究員黃巧文提醒，民眾外出前應上網查看「空氣品質指標」做好防護，橘色警示代表對敏感族群的健康容易造成不良影響，達「紅色警示」則全民健康都將受到威脅，盡量留在室內、減少外出。

李俊璋說，開啟空氣清淨機可提升空氣淨化效果，但如果緊閉窗戶導致空氣難以流通，室內充滿二氧化碳時，可能抑制中樞神經系統引發悲劇。

孕婦 空氣品質 風險

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