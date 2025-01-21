快訊

嘉義大埔深夜大地震 西興村聯外道路坍方中斷50人受困

聽新聞
0:00 / 0:00

環團：氣候通膨蔬果漲 增家庭開銷

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
綠色和平分析「氣候通膨影響家庭支出」顯示，氣候變遷加劇導致蔬果因異常天氣產量減少和價格上升，近三年已使一個家庭必須多花將近七千五百元在漲價的蔬果上。記者潘俊宏／攝影
綠色和平分析「氣候通膨影響家庭支出」顯示，氣候變遷加劇導致蔬果因異常天氣產量減少和價格上升，近三年已使一個家庭必須多花將近七千五百元在漲價的蔬果上。記者潘俊宏／攝影

綠色和平分析，氣候變遷加劇導致蔬果產量減少、價格上升，一個家庭過去三年必須多花將近七五○○元，呼籲政府擴大淨零投資政策、加速再生能源發展。

環境部表示，營建業、農業都是容易受到氣候影響的產業，但也因為和氣候連動，支出的價格會上漲也是自然的；家庭支出的增加是否屬於氣候通膨？還需要更嚴謹的計算才能夠確認。

歐洲央行合作博士Maxmilian Kotz指出，分析過去卅年多個國家數據，發現高溫極端天氣會導致食品價格上漲，進而影響整體通膨，東亞因極端熱浪導致日本主食稻米價格上漲百分之五十、韓國泡菜主食材白菜價格上漲百分之七十，政府為了解決這個問題，應該要加速再生能源發展、減低碳排放。

理財專家「珊迪兔」曾采穎表示，現在一千元到市場真的買不到什麼食材，除了整體經濟環境問題外，氣候變遷不知不覺影響到農業和畜牧業，氣候異常導致產量及品質，也推高生活成本，這是對家庭整體財務計畫的挑戰。

綠色和平表示，台灣自二○二二年起已連續三年消費者物價指數ＣＰＩ突破百分之二警戒線，家庭生活成本不斷攀升；根據過去三年主計總處和經濟部資料分析氣候通膨對家庭支出影響，這三年已經使一個家庭必須多花將近七五○○元在漲價的蔬果上。

綠色和平氣候與能源專案主任方君維指出，政府一再宣稱要穩定物價，結果卻放任氣候通膨影響民眾荷包，政府減碳和再生能源進度連年跳票 ，未來氣候通膨恐怕會更嚴重，建議政府擴大淨零投資，盡快提出氣候通膨對台灣經濟影響評估，並定期公布氣候通膨指數，讓各界了解潛在衝擊才能對症下藥。

再生能源 綠色 通膨

延伸閱讀

氣候通膨增家庭支出 環團：3年約8千元

氣候通膨掏空錢包 綠色和平：每個家庭3年多花7千元買蔬果

國泰金：51%民眾看好台股高點突破24000

日銀 本周估升息1碼

相關新聞

環團：氣候通膨蔬果漲 增家庭開銷

綠色和平分析，氣候變遷加劇導致蔬果產量減少、價格上升，一個家庭過去三年必須多花將近七五○○元，呼籲政府擴大淨零投資政策、...

空品亮橘色警示 外出戴口罩防護

冷氣團挾帶東北風南下，伴隨境外汙染物，多地「空氣品質指標」（AQI）達橘色警示。成功大學環境微量毒物研究中心主任李俊璋表...

元氣最愛問？／醫美不分年齡 重拾自信美

上了年紀後，常被說「看起來很累」、「昨天沒有睡好嗎？」想作醫美又被別人揶揄「都這個年紀了，整形給誰看？」新店耕莘醫院整形...

單手拇指滑手機 小心基底關節炎

拇指根部嚴重疼痛，連簡單地扭擰毛巾、拖地、騎車，這對每天忙於買菜、做家事、照顧孫子的65歲江女士來說，可是一大折磨。就醫...

小年夜起降溫 連4天濕冷

快過年了，下周一小年夜受新一波大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，北部氣溫迅速下滑並轉為濕冷，持續到大年初二，年前大掃除要把...

手腳冰冷 營養師推薦暖身5熱飲

最近真的凍到不行！許多人會想喝點熱湯或熱飲暖暖身子，尤其是經常手腳冰冷的女性們。只要選擇能夠幫助血液循環，同時增加身體熱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。