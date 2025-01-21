環團：氣候通膨蔬果漲 增家庭開銷

綠色和平分析，氣候變遷加劇導致蔬果產量減少、價格上升，一個家庭過去三年必須多花將近七五○○元，呼籲政府擴大淨零投資政策、加速再生能源發展。

環境部表示，營建業、農業都是容易受到氣候影響的產業，但也因為和氣候連動，支出的價格會上漲也是自然的；家庭支出的增加是否屬於氣候通膨？還需要更嚴謹的計算才能夠確認。

歐洲央行合作博士Maxmilian Kotz指出，分析過去卅年多個國家數據，發現高溫極端天氣會導致食品價格上漲，進而影響整體通膨，東亞因極端熱浪導致日本主食稻米價格上漲百分之五十、韓國泡菜主食材白菜價格上漲百分之七十，政府為了解決這個問題，應該要加速再生能源發展、減低碳排放。

理財專家「珊迪兔」曾采穎表示，現在一千元到市場真的買不到什麼食材，除了整體經濟環境問題外，氣候變遷不知不覺影響到農業和畜牧業，氣候異常導致產量及品質，也推高生活成本，這是對家庭整體財務計畫的挑戰。

綠色和平表示，台灣自二○二二年起已連續三年消費者物價指數ＣＰＩ突破百分之二警戒線，家庭生活成本不斷攀升；根據過去三年主計總處和經濟部資料分析氣候通膨對家庭支出影響，這三年已經使一個家庭必須多花將近七五○○元在漲價的蔬果上。

綠色和平氣候與能源專案主任方君維指出，政府一再宣稱要穩定物價，結果卻放任氣候通膨影響民眾荷包，政府減碳和再生能源進度連年跳票 ，未來氣候通膨恐怕會更嚴重，建議政府擴大淨零投資，盡快提出氣候通膨對台灣經濟影響評估，並定期公布氣候通膨指數，讓各界了解潛在衝擊才能對症下藥。