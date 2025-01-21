春節小黃加成 每趟30-50元

農曆春節將至，計程車循往例過年期間加成收費，台北、新北、基隆3地同步，明起加收30元；其餘4都桃園、台中、台南、高雄則是24日起加價，每趟加收50元。各縣市加價費用都計入跳表，民眾按「跳表金額」支付即可。

北北基3地計程車春節加成收費採取同步策略，春節連假前3天啟動，總計12天，至於新北瑞芳、烏來地區固定路線，則依現場公告春節運價收費。

桃園、台中和高雄市則從24日零時至2月2日晚上24時，實施春節加收運價，每趟次加收50元，桃園國際機場的排班計程車則每趟次加收100元。

高雄市交通局指出，依往例，高市計程車春節加成期間為10天，另有製作春節期間運價加成貼紙贈送高市計程車相關公會、合作社等，若遇見司機用喊價方式而沒依跳表收費，可記下所搭乘的時間、地點及車號、司機姓名等向交通局申訴。

台南市交通局昨公布，台南春節計程車費率與共同生活圈的高雄同步，加成期間同樣訂為10天、費率也相同，避免民眾混淆，也有助兩地往來交流。

南市交通局提醒，現行計費表都內建有春節加成功能，計程車駕駛須使用計費表內建功能選取春節加成，未設定春節加成功能者，仍應依跳表金額向乘客收費，「不得額外加收」，民眾按計費表顯示金額支付車資即可。