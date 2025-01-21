弘光科大學生研究／幼童肌力比荷蘭低 不做家事有關

弘光科技大學幼兒保育系大四學生研究學前幼兒功能性肌⼒表現，發現台灣5至6歲幼童的8項功能性肌肉力量上的表現，顯著低於荷蘭同齡幼兒，認為與家長太寵孩子，不做家事有關，建議上下學時，應該讓幼童自己背書包、提餐袋，訓練肌力從日常生活做起。

幼保系助理教授許紋華指出，台灣義務教育從6歲開始，荷蘭從5歲到16歲，世界各國對幼童肌力研究，以荷蘭成果較成熟且有標準作業，值得參考學習。

物理治療系副教授黃維彬與許紋華，共同指導幼保系大四學生呂瑜軒、林佳霓、劉懿恩、龔詩晴、賴汶翎研究學前幼兒功能性肌⼒表現，獲得這學期全校多元專題製作第一名。

學生指出，國內尚未建⽴幼兒肌⼒表現的常模，兩位指導老師建議下，使用發展相當成熟的荷蘭功能性肌⾁⼒量常模，到中部三所幼兒園為105名幼童進行功能性肌⼒測量，分為上⼿投擲、下⼿投擲、胸前投擲、⽴定跳遠、坐站30秒次數、舉放箱⼦、橫向上下、樓梯測試等8項目測試。

學生呂瑜軒、賴汶翎表示，發現台灣幼兒在功能性肌肉力量上的表現普遍低於荷蘭，尤其在肌耐⼒和全⾝協調能⼒存在明顯差距。

許紋華分析指出，台灣幼童胸前投擲、舉放箱⼦、上⼿投擲肌力低於荷蘭同齡幼童，和台灣家長較少讓幼童做家事、提東西或重物有闗，改善肌力可以訓練做家事開始，過年前要大掃除，是開始訓練的最好時機。