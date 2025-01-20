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春節大掃除「漂白水+鹽酸」恐氯中毒 毒物醫提4點防範

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
春節假期將至，台北榮民總醫院職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌提醒，大掃除時應避免混用清潔劑，也宜先做好防護措施、保持空氣流通，並在完成後盡快離開現場，才能避免發生意外。聯合報系資料照
春節假期將至，台北榮民總醫院職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌提醒，大掃除時應避免混用清潔劑，也宜先做好防護措施、保持空氣流通，並在完成後盡快離開現場，才能避免發生意外。聯合報系資料照

春節假期將至，家家戶戶大掃除。台北榮民總醫院職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌提醒，大掃除時應避免混用清潔劑，其中漂白水加鹽酸將產生氯氣，將使人體的呼吸道、皮膚、眼睛等部位產生不適症狀，進而引起氯中毒，增加死亡風險。清掃環境時，宜先做好防護措施、保持空氣流通，完成後盡快離開現場，才能避免意外。

許多民眾在大掃除清潔環境時，常使用的有漂白水（次氯酸鈉）、廁所清潔劑（鹽酸）、馬通疏通劑（氨水）、管路疏通劑（氫氧化鈉）等清潔劑。

楊振昌說，人體吸入較高濃度的清潔劑時，可能造成打噴嚏、嗆咳、喘氣，甚至窒息；接觸眼睛，可能導致結膜發紅、流淚、刺痛，甚至影響視力；接觸眼睛，可能導致結膜發紅、流淚、刺痛，甚至影響視力。一旦觸碰有刺激性的液體，應大量沖水10分鐘左右或以上，再包紮傷口後盡速就醫。

楊振昌表示，目前市售的清潔劑品項多有經稀釋，因此吸入、接觸後，對呼吸道、眼睛、皮膚不會有太嚴重的症狀，以漂白水為例，PH值約在9至12左右，是弱鹼性而非強鹼性，對人體的危害較小，但應留意的是，若將漂白水混合鹽酸將產生氯氣，將導致氯中毒，症狀包括眼睛刺痛、久咳不止、呼吸困難，甚至進一步惡化成失明、肺水腫或肺炎，甚至增加死亡風險。

楊振昌指出，廁所清潔劑（鹽酸）、馬通疏通劑（氨水）、管路疏通劑（氫氧化鈉）的主要成分為強酸或強鹼，雖然比起弱酸或弱鹼的小蘇打、檸檬酸效果更強，但也對人體有一定的致病風險。

至於其他類型的清潔劑，皮膚接觸陽離子性界面活性劑後，可能導致乾燥、紅腫、起疹子等過敏性反應，而陰離子性界面活性劑、非離子界面活性劑，即便毒性較低，但也別掉以輕心。

楊振昌提醒，民眾使用清潔劑大掃除前，宜先戴好口罩、手套、圍裙等防護措施，並打開風扇、窗戶保持空氣流通，也應按照產品說明使用清潔劑，避免混用的情況，以免造成身體不適症狀，並在清掃、擦拭完物品或環境後，盡速離開該場所，避免中毒。

中毒 大掃除 風險

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