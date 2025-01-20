濕冷天氣開了除濕機 醫師警告：這樣做一定會出事

冬季早晚溫差大，容易引起呼吸道疾病，許多人就醫後服用藥物仍咳嗽不止。醫師表示，低溫和空氣流通不佳的環境，更有利於滋生與傳播病菌。除了接種疫苗、做好保暖與維持正常生活作息，也建議使用空氣清淨機時，應避免設定不當的溫度與濕度，否則將使呼吸道黏膜水分流失，更易引發不適症狀。

聯安診所胸腔內科醫師蔡哲龍表示，主要由病毒和細菌感染引起的傳染性呼吸道疾病，在低溫和空氣流通不佳的環境下，更有利於滋生與傳播病菌，而有氣喘或慢性阻塞肺疾病等慢性呼吸道疾病的患者，或抵抗力較弱的族群，容易因為遭病原體入侵，加重喘鳴、咳嗽症狀，甚至併發肺炎住院。

許多人習慣在寒冷的冬季，在室內使用除濕機保持乾燥，但過度乾燥的空氣會使呼吸道黏膜水分流失，降低保護功能，容易受到外界刺激與感染病菌，進而引發呼吸道不適症狀。蔡哲龍說，適當的溫濕度是保護呼吸道理想的環境，也就是攝氏24至28度、濕度50至65%。

蔡哲龍提醒，咳嗽若超過8周以上，代表慢性咳嗽，需要透過X光等，進一步釐清肺功能問題，但若無異常，也可考慮鼻咽內視鏡與胃鏡，發現是否有其他身體病灶。

許多民眾自行購買成藥舒緩感冒症狀，若使用成藥後未見緩解，甚至加重症狀，應盡快就醫。蔡哲龍說，慢性病患者、孕婦及兒童等族群，使用任何藥物前更應諮詢專業醫師，以確保用藥安全與有效性。

預防冬天的呼吸道疾病，可從4個面向著手：

1.接種疫苗：

據衛福部統計，疫苗對流感的保護力平均可達30%至80%，由於流感病毒容易突變，每年接種最新的流感疫苗，讓長者、幼童及慢性病患者，能有效降低感染風險及重症機率。另外，蔡哲龍提醒，新冠病毒持續演變，宜接種最新的新冠疫苗，也可考慮肺炎鏈球菌疫苗、呼吸道融合病毒疫苗與百日咳疫苗。

2.避免溫差劇烈變化：

蔡哲龍建議，要在冬季保持呼吸道健康，在於避免溫差劇烈變化，減少呼吸道因為冷熱變化收縮痙攣，因此可選擇保暖透氣的衣物，並採用洋蔥式穿法，進入室內時可適當調整衣物以適應環境溫度，此外，也要切記適時配戴口罩與勤洗手，避免飛沫與接觸傳染性疾病。

3.維持良好室內空氣品質環境：

冬季常待在室內，但密閉環境中空氣不流通，會增加病毒傳播的風險。蔡哲龍建議，除了室內空氣保持流通，也可使用空氣清淨機改善空氣品質，而適宜的室溫，對維持舒適的呼吸道環境十分重要，可將溫度設定於25度，濕度60%，並適當飲水以保持呼吸道黏膜濕潤。

4.增強免疫力的生活習慣：

想要預防呼吸道疾病，除了正常作息、充足睡眠，仍要持續運動。針對飲食，蔡哲龍建議，應多攝取富含維生素A、C、D、E與鋅的食物，提升身體的防禦能力。