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台鐵臥鋪車退役40餘載 修復後台北車站首展

中央社／ 台北20日電

台鐵早年曾有一列提供臥鋪的車輛，非常受歡迎，已退役40多年，台鐵重新整理修復後，今天首次在台北車站東二門廣場展示，預計展出2年。

台鐵公司發布新聞稿，昔日於東部路線活躍且深受旅客喜愛的窄軌車輛LDR2200型柴油客車及LTPS1100型木造客臥車共2輛，經外觀修復後，安置在台北車站東二門廣場，供民眾參觀，預計展出2年。

台鐵說，LDR2200型柴油客車，為早期台東線762毫米軌距時所使用的車輛，於民國45年時為發展花東地區交通運輸營運所需，由台北機廠仿照日本國鐵80系電車車型打造車身，並運至花蓮機廠裝配柴油引擎，共打造4輛，最高時速可達每小時70公里，為當時花蓮往返台東間的運輸主力車型之一，因外觀塗裝為下黃上白，被當地人稱作「黃皮仔」。

台鐵說，而LTPS1100型木造客臥車，也是早期台東線762毫米軌距時所使用的車輛，這型車輛原先為LTS1100型臥鋪車，全車設有16席床位，因當時台東線開行的夜行列車座席供不應求，台鐵花蓮管理處於民國51年交由花蓮辦事處修理廠辦理3輛臥鋪車改造作業，將一半的床位改為座位，成為一輛設有20席座位、8席床位的車廂，並重新命名為LTPS1100型客臥車，使車輛兼具提升座位及保留臥鋪服務的雙重功能。

台鐵說，先前於國家鐵道博物館籌備處、新北投車站、台中、花蓮、台東及高雄等各鐵道文化園區展示文資車輛，未來也會在其他適當展域，輪流展示文資車輛，邀全國民眾前往緬懷舊時光，細數火車的故事。

台東 台鐵 花蓮

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