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把握明天好天氣 下周小年夜起連凍4天「低溫下探12度」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
下周一強烈大陸冷氣團南下，氣溫明顯下滑，環境轉為濕冷，持續到大年初二都是這樣的天氣型態。聯合報系資料照
下周一強烈大陸冷氣團南下，氣溫明顯下滑，環境轉為濕冷，持續到大年初二都是這樣的天氣型態。聯合報系資料照

今晚至明天清晨持續受到強烈大陸冷氣團影響，白天強烈冷氣團減弱後，氣溫回升快速，中央氣象署預報員曾昭誠表示，明天各地高溫20度以上，但日夜溫差大。周五起東北季風增強、水氣增加，下周一強烈大陸冷氣團南下，氣溫明顯下滑，環境轉為濕冷，持續到大年初二都是這樣的天氣型態。

曾昭誠說，明（21日）清晨依然受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，清晨溫度偏低，中部以北局部地區有10度以下低溫，中南部低溫10至14度。白天強烈大陸冷氣團減弱，氣溫回升快速，各地高溫均有20度以上，尤其中南部高溫約24、25度，提醒各地日夜溫差大，白天感受溫暖。

周三至周日（22至26日）各地清晨低溫不會太低，大約15至17度。周二至周四（21至23日）白天高溫約20至24度，南部會再更溫暖；。

周五（24日）東北季風增強、水氣增加，但影響較不明顯，僅北部白天高溫略將為18至20度；周一（27日）氣溫大幅下降，相當有感，尤其北部、宜蘭白天高溫僅13至15度，但這僅是轉冷的過程，下周二（28日）清晨起受到強烈大陸冷氣團影響，北部低溫僅12度，中南部、台東清晨13至15度。

降雨部分，曾昭誠指出，明天整體環境偏乾，僅東半部有零星降雨；周三、周四台灣附近水氣增加，東半部、西半部山區有局部短暫雨，西半部平地雖以多雲為主，但偶有降雨，環境偏濕；周五起東北季風增強，迎風面及中部山區有降雨機率，中南部平地則以多雲為主。

下周一（27日）起，受到強烈大陸冷氣團影響，加上東北季風及其影響，年節前期將從小年夜一路凍到大年初二（30日），都是濕冷的天氣型態。

降雪部分，曾昭誠表示，周三、周四各地潮濕，中部以北3000公尺以上高山有降雪機率。但至於春節期間是否有望在降雪，後續還要持續觀察。

低溫 冷氣團 小年夜 東北季風

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