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雪霸聖稜線白頭 高山積雪逾15公分

中央社／ 苗栗縣20日電

受到接連冷氣團與水氣充足影響，雪山主峰周邊積雪已逾15公分，大霸尖山步道也有多處結冰，雪霸國家公園管理處提醒，雪山不是合歡山，規劃登山追雪，務必要有萬全準備。

雪霸國家公園管理處今天表示，根據近期雪霸園區山友回傳照片及影像顯示，聖稜線上已經覆蓋明顯可見的白雪，雪山主峰降下可觀雪量，翠池、圈谷及武陵四秀均有超過15公分以上的積雪；而大霸尖山霸基處除了積雪，受到越稜寒風影響，步道多處結冰。

雪管處說，登山追雪前，務必「停、看、聽」。上山前先「看」中央氣象署或其他專業社群的天氣預報、參考山友回報高山路況，做好登山前的保暖防水準備；山區遇到結冰積雪路段，先「停」下確認冰爪是否穿綁正確牢固，檢查是否頭戴頭盔、手持冰斧，評估自身能力是否有辦法通過前方結冰地形或積雪路段；更重要是「聽」取正確的雪季登山知識與觀念，充實自身能力與體力，也要聽從專業領隊的建議與領導，切莫自行脫隊。

雪霸高山冬季呈現北國風情，吸引不少民眾躍躍欲試前往登山追雪。雪管處提醒，雪山不是合歡山，攀登雪山非屬一般大眾旅遊活動，雪山主峰除了有降雪或冰霰之外，部分步道都已明顯結冰，且山區會伴隨強風，整體低溫多在攝氏0度以下。

雪管處表示，高山地區的低溫、強風、濃霧，或岩石及困難地形覆蓋冰雪致使步道濕滑等，都可能增加意外發生風險，規劃雪季登山的民眾，除攜帶雪攀裝備之外，務必選擇防風、防水材質的機能服飾，並採洋蔥式穿法，將禦寒保暖準備做足，維護雪季登山安全。

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