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台南安平「亞果薈」推四大鍋物 麻油雞、薑母鴨、羊肉爐與溫體牛

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南安平亞果薈搶攻寒冬的鍋物商機，推出崁頂麻油雞、養生薑母鴨、藥膳羊肉爐與麻辣溫體牛。記者鄭惠仁／翻攝
台南安平亞果薈搶攻寒冬的鍋物商機，推出崁頂麻油雞、養生薑母鴨、藥膳羊肉爐與麻辣溫體牛。記者鄭惠仁／翻攝

由雲品國際與亞果遊艇聯手，在台南安平打造的餐飲宴會品牌「亞果薈」，迎接春節，中餐廳自即日起推出四款經典冬日鍋物，搶攻寒冬的鍋物商機，包括崁頂麻油雞、養生薑母鴨、藥膳羊肉爐與麻辣溫體牛，鍋物採用滋補配方及在地優質食材，為饕客帶來溫暖的冬日饗宴。

位於安平亞果遊艇碼頭的亞果薈表示，台灣火鍋市場預估產值達400億台幣，占台灣連鎖餐飲產值超過40%，近期氣溫驟降，亞果薈中餐廳推出四款經典冬日鍋物。

崁頂麻油雞以崁頂特選放山雞搭配純正麻油爆香，湯頭香氣濃郁，滋補又暖身，每份1380元+10%；養生薑母鴨採用多種中藥材及老薑慢燉，濃醇湯汁具驅寒效果，是冬季的經典滋養之選，每份1380元+10%；藥膳羊肉爐加入數十種藥材燉煮，湯頭鮮香溫潤，帶來滿滿的元氣與活力，每份1680元+10%；麻辣溫體牛則選用台南鮮嫩溫體牛肉，搭配花椒及辣椒熬製的麻辣湯底，香麻辛辣，回味無窮，每份售價1680元+10%。

每款鍋物均附有豐富配菜，包括高麗菜、綜合蕈菇、玉米筍、茼蒿、手工丸及豆皮，讓食客每一口都能感受到食材的鮮甜與用心，還能夠進行肉類或是海鮮的加點，像是波士頓活龍蝦、南非活鮑等，都可供另外單點加料，讓鍋物的體驗更加升級。

亞果薈中餐廳延續一貫精緻優雅的風格，餐廳內部以莎芙銀綠的天花板搭配奢華感十足的金色裝置，幾何拼貼的石紋地板設計融入「穹頂」、「哥德式」與「拱肋」等建築元素，展現新舊交融的獨特氛圍。同時，饕客還可透過窗外一覽台南港邊的迷人水岸風光，在沉穩與奢華的空間中享受味覺與視覺的雙重享受。

雲品國際與亞果遊艇去年聯手打造「亞果薈」，委由君品Collection經營。「亞果薈」中餐廳有166席座位，包括了5間包廂，以及96席開放式座位區，可一覽亞果遊艇碼頭風光。

台南安平亞果薈搶攻寒冬的鍋物商機，推出四款冬季限定的傳統鍋物。記者鄭惠仁／翻攝
台南安平亞果薈搶攻寒冬的鍋物商機，推出四款冬季限定的傳統鍋物。記者鄭惠仁／翻攝

台南 遊艇 餐廳

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