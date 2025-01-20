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春節前領錢人增多 基隆土銀提款機一度被提領一空

中央社／ 基隆20日電

春節將至，民眾開始換新鈔用來發紅包，土地銀行基隆分行提款機今天一度領不到錢。土銀表示，因勞工紓困貸款陸續入帳，加上春節前許多人提款，使得提款機被提領一空。

中央銀行為便利民眾春節前兌換新鈔，洽請台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、台灣中小企業銀行及中華郵政公司8家金融機構，選定456家分行（郵局）為指定兌鈔地點。

土銀基隆分行雖不在指定兌鈔地點，但今天仍有不少民眾前往提款，黃姓民眾說，上午8時許到土銀提款機領錢，試了2台機器都沒有提款選項，再試第3台提款機，雖有提款選項，卻出現交易中斷，只好退卡前往超商提款。

黃男說，上午9時許回到土銀時，提款機已張貼暫停服務，行員隨後趕緊補鈔，但現場已有部分民眾等到不耐煩，民眾又沒帶存摺、印鑑和證件，無法臨櫃領錢，只好在提款機前排隊。

現場土銀人員說明，由於勞工紓困貸款陸續入帳，許多民眾假日透過提款機領錢，加上春節即將到來，有不少民眾提款，使得提款機被提領一空。

另外，同樣在義一路的台灣銀行基隆分行，上午9時起出現大排長龍換鈔人潮，台銀基隆分行表示，5台提款機都可領新鈔，錢快用完會隨時補鈔，春節期間也會安排人員補鈔，不會出現民眾領不到錢情形。

基隆 提款機 春節

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