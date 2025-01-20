小網紅第三屆短片選拔頒獎 學子齊聚新北夢想起飛

短片當道的時代，每個人都可以拍攝影片在社群媒體分享自己的故事，日前世界公民台灣起飛系列活動《小網紅大夢想》第三屆短片選拔，由新北市教育局、台灣文化創意學會與中華少年成長文教基金會聯合主辦，邀請高中、國中、小學、幼兒園學生，以聯合國永續發展目標(SDGs)為主題，拍攝短片活動，並在昨天於市府舉辦頒獎典禮。

主辦單位表示，學生們藉由戲劇、說唱、報導等方式了解永續發展與生活的關聯和重要性，這一次的選拔活動共吸引全國各地共54所學校報名參加，經評審選出15名優選、佳作30名、入選47名，共92名獲獎者。

主辦單位也說，《小網紅大夢想》短片選拔自2022年開始，每年都吸引許多有創意的學生投稿參加，從聯合國永續發展目標為主題，藉由新媒體將台灣的特色傳給全世界。

世新大學校長陳清河表示，很高興看到小朋友將對於永續的看法附諸實現在影片中，這些短影音將呈現在不同平台中，影響更多人們，也期盼這些小朋友能從小學習、成長，成為一個世界好公民，更期盼看見越來越多人注意到永續的議題，並期待明年能收到超過百件作品。