吳德榮：預估小年夜愈晚愈冷 除夕初一極寒冷

春節假期快到了，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天預測，未來幾天天氣舒適，26日晚間「強冷空氣」南下，27日小年夜愈晚愈冷，除夕至初一極寒冷。

吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天各地大都晴朗，只有東半部偶有局部短暫雨的機率；冷空氣減弱，氣溫逐日回升，白天漸趨舒適，早晚偏冷，日夜溫差大，明晨部分平地仍有攝氏10度左右的輻射低溫。

吳德榮說，22至24日結構鬆散的中層雲系從南方向北移動，各地雲量略增，近山區偶有局部、少量降雨的機率，白天舒適，早晚涼，25、26日東北風略增強，大台北東側、東半部偶有局部短暫雨。

吳德榮說，26日晚間「強冷空氣」開始南下，27日小年夜氣溫驟降，預估當晚北台灣部分平地已降至10度以下；28、29日（除夕、初一）受「強冷空氣」影響，低溫影響的範圍最大；迎風面都是濕冷的天氣。

先前歐洲模式模擬預測小年夜可能有寒流，吳德榮說，春節前後的「強冷空氣」略調弱、影響時間拉長，以「強烈大陸冷氣團」的機率高，但並非最後定論，是否再調回寒流，應密切觀察。

中央氣象署目前預測，26至29日，大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下影響，各地天氣明顯轉冷；27日小年夜北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區多雲，28日除夕、29日初一東半部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，惟後期冷空氣強度的預報不確定性較大。