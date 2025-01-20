氣候通膨增家庭支出 環團：3年約8千元

氣候變遷讓每家戶因蔬果漲價、電費支出增加8千元，環團呼籲評估氣候通膨、擴大淨零碳排政策！綠色和平20日公布數據指出，台灣從2022到2024年，因為氣候變遷產生的通膨導致每個家庭開支增加8千元，若政府不積極減碳，只會愈來愈多：家長團體提醒，暖化使家庭養育成本提高，政府需重視暖化對各層面的影響。

生活成本提高

綠色和平氣候與能源專案主任方君維指出，以「食」為例，氣候變遷加劇導致蔬果因異常天氣事件產量減少、價格上升，極端氣候事件越頻繁，民眾採買蔬果的支出越高，這三年已經使一個家庭必須多花將近7500元在漲價的蔬果上；在居住費上也增加，因全球暖化導致家庭開冷氣時間增加電費支出約994元。

親子代表珊迪兔也說，身為家庭主婦，對於生活成本的上漲相當有感，現在1000元到市場真的買不到什麼食材，除了經濟與環境問題外，氣候變遷也不知不覺影響到農業和畜牧業，氣候異常導致生活成本推高，上漲的物價除了壓縮許多家庭的儲蓄能力，也會排擠投入在孩子教育、健康和長期投資上的資源。

養育小孩成本提高

「氣候變遷讓小朋友不再適合從事戶外運動！」台灣家長教育聯盟理事長黃聰智強調，暖化與極端氣候也剝奪孩子適宜外出玩耍的日子，室內型遊玩的行程費用相比通常更高昂，希望政府能夠重視這些看不見的生與養育成本，同時在政策面重視兒少這些缺乏發聲權的族群，提供下一個世代公平的環境使用權。

「政府雖持續強調穩定物價，但卻克制不了氣候通膨！」方君維說，目前政府的減碳和再生能源進度連年跳票，在新年的氣候變遷對策委員會，政府應該盡快提出氣候通膨對臺灣經濟影響評估，並比照消費者物價指數（CPI）的形式，定期公布氣候通膨指數，讓各界了解潛在衝擊才能對症下藥。

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