合歡山夜間路面恐結冰 台14甲翠峰至大禹嶺封閉

中央社／ 南投縣20日電

合歡山今天無降雪，但部分背陽路段仍結冰未消融，考量夜間環境溫度在冰點以下，有局部路面結冰機率，交通部公路局宣布，晚間至明天清晨預警封閉台14甲線翠峰至大禹嶺路段。

交通部公路局中區養護工程分局下午發布新聞稿表示，中區、東區分局依最新氣象情資研判，台14甲線合歡山海拔3000公尺以上路段，受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，夜間環境溫度在冰點以下，配合水氣偏多，有局部路面結冰機率，路側局部殘冰、殘雪不易消融。

中區分局指出，維護用路安全，今晚6時至明晨7時，預警封閉台14甲線18公里處南投翠峰至41.5公里處花蓮大禹嶺路段，車輛只出不進，並視實際天氣狀況，不排除提前啟動管制或擴大範圍至台8線；21日清晨7時視天氣及道路狀況，再決定開放或限加掛雪鏈車輛通行。

中區分局指出，台14甲線31公里處武嶺至33公里處松雪樓路段崎嶇蜿蜒、夜間視線不良，加上殘冰未融，車輛極易打滑失控，因此今晚8時起夜間雙向封閉，不開放通行；另外，台8線中橫臨37便道增開下午5時30分通行時段，僅限造冊農產運輸大貨車往谷關。

交通部 合歡山

延伸閱讀

影／追雪囉！合歡山又下雪 車子覆蓋厚厚白雪、積雪約2公分

影／合歡山「武嶺雨衣怪客」大跳16蹲 苦守10小時等雪…結果揭曉

影／合歡山見「雨衣怪客」徹夜等雪 今晨下冰霰

冷氣團將至合歡山恐下雪 翠峰至大禹嶺夜間封路

相關新聞

9縣市發低溫特報「溫度下探10度」影響持續到明上午

受到強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署今天下午4時31分針對9縣市發布低溫特報，影響時間到明天上午，包含新北市、新竹縣、苗栗...

林葉亭85歲失智父失蹤5天 醫：失智走失不只「忘記路」

藝人林葉亭85歲失智父親失蹤5天仍未尋獲，她焦急拜託大家協尋，目前搜救單位正持續進行地毯式搜索。嘉義大林慈濟醫院老年醫學...

氣候通膨增家庭支出 環團：3年約8千元

氣候變遷讓每家戶因蔬果漲價、電費支出增加8千元，環團呼籲評估氣候通膨、擴大淨零碳排政策！綠色和平20日公布數據指出，台灣從2022到2024年，因為氣候變遷產生的通膨導致每個家庭開支增加8千元，若政府

吳德榮：預估小年夜愈晚愈冷 除夕初一極寒冷

春節假期快到了，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天預測，未來幾天天氣舒適，26日晚間「強冷空氣」南下，27日小年夜愈...

80歲婦人牙都沒了還喊「牙痛」 醫師查出原來是罹患三叉神經痛

1名80歲婦人雖然牙已拔光，卻仍經常感覺「牙痛」，仁愛長庚合作聯盟醫院疼痛治療中心醫師溫永銳說，她求診時右手緊捂著臉，表...

空污拉警報 敏感族群外出戴口罩返家洗臉清鼻孔

空氣品質拉警報，國健署提醒敏感族群提升自我保護，儘量減少室外活動，必要外出時記得配戴口罩，避免或減少深呼吸，返家從室外進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。