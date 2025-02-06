三桶勾兌「原」味鉅獻！格蘭利威12年三桶原酒 2025獨獻台灣

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣是全球第4大威士忌市場，人均品飲量創下第一，同時也是全球少數單一麥芽市場大於調和市場，由此可見，台灣人喜歡品酩，更懂得喝好酒。格蘭利威 （The Glenlivet）於2018年率先推出「獨獻台灣」13年雪莉桶，甫上市即創造話題、銷售一空，自此成為台灣單一麥芽威士忌銷量常勝軍。

圖／格蘭利威 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

迎來2025年，格蘭利威獨獻台灣系列再次投下震撼彈，破天荒推出市面上唯一的「12年首席三桶 原酒限定版」與榮獲三項國際大獎的「13年雪莉桶原酒 2025限量臻藏版」雙原酒，讓品飲鑑賞創造更多無與倫比的體驗與樂趣，其中「12年首席三桶 原酒限定版」更是全球僅此一版專為台灣消費者量身打造的創新三桶「原」味。

格蘭利威12年三桶原酒 2025獨獻台灣。 圖／格蘭利威 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

●12年首席三桶 原酒限定版 貼近「桶邊品飲」體驗

為進一步獻上對台灣品飲者的心意，格蘭利威無畏展現「原」味，植基於「12年首席三桶」之上，創新推出全球唯一的「12年首席三桶 原酒限定版」。品牌首度挑戰罕見的「三原酒勾兌」工藝，將獨家桶藏以黃金比例勾兌，最純粹的酒液採非冷凝過濾方式，無稀釋以55.3%原桶強度直接裝瓶保留完整風味，讓品飲者飲用時如同在酒廠桶邊品飲與原桶直接互動，也是最貼近「桶邊品飲體驗」的酒款，全球限量僅此一版獨獻台灣市場。

一般形容原版「12年首席三桶」就像在家優雅的聆聽三重奏，而這款「原酒限定版」則是一場在國家音樂廳裡的風味交響曲，氣勢磅礡、力量感與細膩感同時爆發。入口瞬間，香甜的鳳梨與熱帶水果香氣充盈味蕾，品飲入喉，濃郁的奶油、蜂蜜風味與略帶酸甜的檸檬蛋黃醬堆疊出豐富的層次，在馥郁的風味間口感卻異常滑順，純粹的原酒強度也為品飲者帶來了多元的品飲體驗，無論純飲、加水或者冰塊，甚至是水割，都能展現出不同的滋味，不論是初入原酒領域或者是老饕級酩家都能找到屬於自己的完美平衡，自由探索威士忌風味的無限可能。

在逐年上升的威士忌需求中，原酒威士忌的不易取得加重了它的珍稀性，「12年首席三桶 原酒限定款」作為獨獻台灣的限定款，在貼近味蕾及限時限量性上不僅適合自用、送禮，也十分值得所有威士忌愛好者收藏。

12年首席三桶原酒，獨特且珍稀，值得珍藏。 圖／格蘭利威 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

●12年首席三桶 為台灣味蕾量身訂作

格蘭利威於2018年推出為台灣消費者量身打造的酒款，「12年首席三桶單一麥芽蘇格蘭威士忌」，首席釀酒師艾倫・溫徹斯特（Alan Winchester）考量台灣威士忌愛好者的品飲習慣，以新創三桶勾兌工法，先在美國橡木桶完整熟成12年後，部分轉桶至初次裝填加勒比海蘭姆桶，部分轉桶至初次裝填波本桶，再進行三桶勾兌，有別於業界常見蘭姆桶威士忌過桶工序，淬煉完美黃金比例，耗時兩年、經過數百位威士忌老饕認證，有別於市面普飲的酒精濃度多為40%，此酒款酒精濃度為43.3%，獨有的多層次風味、百搭台菜，也更能襯托出食物的美味。

12年首席三桶風味滑順甜美，適合配搭各種美食。 圖／格蘭利威 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「12年首席三桶」無論是純飲或者加入冰塊都極為合適，入口後，由蘭姆桶醞釀的香甜鳳梨、熟蜜桃等熱帶水果，層次豐富；揉合波本桶的迷人奶油風味，與蜂蜜交織出無與倫比的滑順細緻口感，席捲台灣威士忌市場。今年更成為米其林指南官方指定用酒，在餐酒搭配的可能性更在Fine Dining領域被再度印證。

「12年首席三桶」的熱帶水果風味，加上冰塊後能百搭各式餐點，而「12年首席三桶 原酒限定版」的原桶強度則能滿足從純飲到水割等多元的品飲情境，無論是哪一款都是新春佳節相聚的最佳選擇！即日起，凡購買「12年首席三桶 原酒限定版」，即贈「利威創新環保提袋」乙只；購買任2瓶格蘭利威酒款，謹獻「利威雙入保冷提袋」乙只。數量有限，贈完為止。

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