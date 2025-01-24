鞋全家福春節全面85折

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鞋全家福商品卡自用送禮兩相宜、做公益暖心實用，鞋全家福商品卡提供$1000元、$500元、$100元三種面額選擇，歡迎機關團體、學校社團、公司行號提前預購年節活動贈品，訂購相關詳洽各門市，或直撥0800-068333 轉2

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鞋全家福實體門市會員線上購物同享９５折優惠、選擇實體門市取貨完全免運，會員生日當月贈送生日購物金，歡迎多加使用線上購物。

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