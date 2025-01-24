鞋全家福春節全面85折

文／ 鞋全家福 提供

圖／鞋全家福 提供
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走春迎新年!鞋全家福春節８５折～2/10，限定品牌運動鞋8折，單筆結帳滿$888送限量開運紅包袋乙組（送完為止），會員持卡再享95折，APP會員歡迎使用當月壽星優惠。

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鞋全家福商品卡自用送禮兩相宜、做公益暖心實用，鞋全家福商品卡提供$1000元、$500元、$100元三種面額選擇，歡迎機關團體、學校社團、公司行號提前預購年節活動贈品，訂購相關詳洽各門市，或直撥0800-068333 轉2

▲鞋全家福商品卡，依面額分NT$ 1,000元、NT$500元、NT$100元三種選擇。 圖／鞋全家福 提供
▲鞋全家福商品卡，依面額分NT$ 1,000元、NT$500元、NT$100元三種選擇。 圖／鞋全家福 提供

鞋全家福線上購物

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鞋全家福實體門市會員線上購物同享９５折優惠、選擇實體門市取貨完全免運，會員生日當月贈送生日購物金，歡迎多加使用線上購物。
鞋全家福線上購物網

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即日起到2/13，於線上購物官網單筆滿$1,000元，輸入【CNY25-100】現折$100元。

★鞋全家福線上購物網專屬活動，實體門市恕無配合參與，敬請見諒★ 圖／鞋全家福 提供
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會員購物持卡(或出示APP)消費享95折優惠，85折期間新申辦會員也可再享95折，首次下載綁定鞋全家福APP，可獲得開卡禮『100元電子折價券』、APP會員每年生日當月再送$100元購物金，歡迎親洽各門市申辦。

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即日起→2/10至昂路名鞋館實體門市購物真禮遇
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昂路名鞋館線上購物

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即日起到2/13，昂路名鞋館線上購物專屬加碼
❤全館消費滿$2,025元，現折$210元、滿額最高折$400元。

(此為線上購物專屬活動，實體門市恕無配合參與，敬請見諒) 圖／鞋全家福 提供
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