80歲婦人牙都沒了還喊「牙痛」 醫師查出原來是罹患三叉神經痛

1名80歲婦人雖然牙已拔光，卻仍經常感覺「牙痛」，仁愛長庚合作聯盟醫院疼痛治療中心醫師溫永銳說，她求診時右手緊捂著臉，表情痛苦，還不禁流下眼淚。所幸經仔細問診和檢查，確認她罹患的是三叉神經痛，經過熱凝射頻療法治療，終於獲得改善，婦人也才終於露出笑容。

溫永銳說，三叉神經是負責支配臉部感覺的主要神經，三叉神經痛是指該神經分佈區域內反覆發作、伴隨面部抽搐的陣發性劇痛。診斷雖並不困難，但卻經常被誤診為牙齒疾病，導致多次拔牙卻仍未能得到適當的治療。

他說，原發性三叉神經痛多發於40歲以上的民眾，女性略多於男性。通常為單側發病，以右側較常見，只有不到5%的病人會雙側發病。典型的三叉神經痛發作沒有預兆，疼痛如閃電般突然出現，感覺短暫而劇烈，類似尖銳、電灼、針刺、刀割或撕裂樣的劇痛。

病人經常會以手掌或毛巾緊壓患處，或用力揉擦臉部以試圖減輕疼痛。有時還可能伴隨面部潮紅、皮膚溫度升高、結膜充血、流淚和唾液分泌增多等症狀。

另外，還些病人會有明確的「觸發點」，一旦接觸這些敏感區域，例如刷牙、吃飯、洗臉或說話，就可能引發劇痛，嚴重者甚至因頻繁的疼痛發作而徹夜難眠，進一步影響生活品質。並可能導致焦慮及憂鬱，甚至出現自殺念頭，因此積極治療至關重要。

疼痛治療中心主任賴烱文說，三叉神經痛治療方式為：

賴烱文說，三叉神經痛在適當的診斷和治療下，絕大多數病人都能改善症狀，提升生活品質。若出現類似症狀，務必及早就醫，尋求專業治療。