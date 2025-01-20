冷藏年菜務必完全加熱再吃 掌握「5要」原則避免食物中毒
春節將至，宜蘭縣衛生局針對餐廳及伴手禮業者，依食品良好衛生規範準則、從業人員個人衛生、食材來源、製作配膳場所等項目進行查核，共抽驗77家；稽核缺失包括從業人員未完成體檢、食材未離地、冰箱內食材未覆蓋及分裝食材未標示品名效期等，缺失事項均已複查合格。
此外，衛生局表示，民眾過年期間選購外帶年菜，要注意年菜標示的復熱方式，餐廳提供送年貨到家，也要注意保存溫度，出爐到回家要4小時之內吃完，否則就要冷藏，沒有吃完的年菜，冷藏後復熱一定要完全。
如果自行烹調年菜，宜選用新鮮食材，並以「清蒸、川燙」的烹調方式，吃出食物的原味及鮮味，並把握少油、少鹽、少糖及多蔬果的原則。
衛生局教導消費者，烹煮年菜時把握預防食品中毒「5要」原則：1「要洗手」，調理時手部要清潔；2「要新鮮」，優先選用新鮮食材烹調；3「要生熟食分開調理」，生熟食器具應分開，避免交叉汙染 ；4「要徹底加熱」，食品中心溫度應超過70℃； 5「要低溫保存」，保存低於7℃，室溫下不宜久置。
衛生局局長徐迺維指出，秋冬季節正是諾羅病毒的活躍期，症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛與發燒等，主要透過糞口途徑傳染，只要少量的病毒即可致病，提醒民眾要落實餐前便後洗手，可大幅降低病毒的威脅。
另外也請餐飲和團膳業者務必落實廚房及廁所等環境的消毒與清潔，並留意工作人員（尤其廚工）健康情形，如有疑似腸胃炎症狀應暫停工作，並於症狀解除至少48小時後再恢復上班；若為處理患者嘔吐物及排泄物，處理前應戴上手套與口罩，並用0.5%漂白水消毒嘔吐物及排泄物污染過的環境，避免諾羅病毒肆虐。如有食品衛生安全問題及消費疑義，可電洽宜蘭縣政府衛生局食品藥物管理科，專線電話03-9332779。
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