過年、春酒聚餐多，大魚大肉好罪惡？大餐隔天必吃膽固醇分手早餐 樂甩負擔

過年、春酒聚餐多，火鍋、燒肉、冰淇淋，一不小心就會吃過量，冷氣團來襲時，薑母鴨、羊肉爐、酸菜魚….等更是讓人無法抗拒！高油高納吃的當下很美好，吃完後卻對水腫、身體負擔感到懊惱！因此，在吃完大餐後的隔天，早上第一餐吃什麼？顯得格外重要。

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「降膽固醇」就喝這一杯，調血脂、顧腸胃

大餐暴食後的隔天，千萬別用挨餓來還債！節食壓抑食慾，容易引發報復性進食和快速反彈的「溜溜球效應」，不妨藉由「降膽固醇早餐」調節血脂、降低膽固醇，幫助維持健康。「桂格雙效認證高鈣奶粉」經動物實驗結果，有助於降低血中三酸甘油酯和膽固醇，讓你從療癒美味中擺脫負擔。

同時還有桂格與世界級菌種研究中心合作研發的獨家ABC健康三益菌，並用「益生菌+益生質」打造幫助好菌生長的營養系統，適合大餐後飲用，有助於改善腸內細菌菌相，呵護胃腸功能。 經人體食用研究結果，每天喝兩杯「桂格雙效認證高鈣奶粉」，連續三週後，腸道中壞菌(C.perfringens ) 減少93%。

此外，「桂格雙效認證高鈣奶粉」還提供丹麥純淨乳鈣、維生素D，能幫助牙齒骨骼正常發育。以充沛的獨家菌量改善胃腸功能，幫助消化，為健康打底，這時攝取鈣質與其他營養是最適合不過了！

圖／品牌提供

成人奶粉只能喝保養？醫師：「認明有認證才有效！」

家醫科陳欣湄醫師提醒民眾，「市售奶粉品項眾多，民眾挑選產品時，認明有『小綠人標章』認證的才有效。」

桂格是唯一具有雙效認證的奶粉，功效實驗結果經過國家認證，確實能「調節血脂」、「胃腸功能改善」，讓奶粉不只具有補鈣、保養的功能，還能調血脂、顧腸胃，是壯世代、樂齡族、外食族、應酬族……等必備的高機能奶粉。

「桂格雙效認證高鈣奶粉」零膽固醇，並添加鎂，有助於心臟正常功能，是冬天最需要控制血脂時期的必備美味。每天早晚一杯，輕鬆補充健康生活所需營養，搭配均衡飲食、規律運動，年底應酬聚餐再多也不怕！

飲用時，建議使用55°C 以下溫開水沖調，保持活菌效果，溫熱喝好順口，也可用5°C冰水直接沖泡，丹麥柔細化製粉技術，直接以冰咖啡、冰紅茶、冰抹沖調也能輕鬆化開，製作層次豐富的美味歐蕾，降膽固醇早餐天天吃，美味少負擔，健康更加分！

桂格高鈣脫脂奶粉 健署健食字第A00030號

調節血脂認證，經動物實驗結果：

有助於降低血中三酸甘油酯

有助於降低血中低密度脂蛋白膽固醇

有助於增加血中高密度脂蛋白膽固醇

胃腸功能改善認證，經人體食用研究結果：

有助於增加腸內益菌

有助於減少腸內害菌( Clostridium. perfringens )

有助於改善腸內細菌菌相

針對Kantar凱度消費者指數資料指出，於2023年9月11日至2024年9月8日之銷售金額，台灣低脫脂奶粉的的前三大品牌為克寧、桂格、安怡。佳格食品股份有限公司於2024年10月針對此三大低脫脂成人奶粉品牌調查，桂格高鈣脫脂奶粉為其中唯一榮獲調節血脂、胃腸功能改善雙效健康食品認證的低脫脂奶粉。