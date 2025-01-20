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空污拉警報 敏感族群外出戴口罩返家洗臉清鼻孔

中央社／ 台北20日電
空氣品質拉警報，國健署提醒敏感族群提升自我保護，儘量減少室外活動，必要外出時記得配戴口罩，避免或減少深呼吸，返家從室外進入室內，建議洗臉、清潔鼻腔，適當關閉門窗。示意圖。聯合報資料照片
空氣品質拉警報，國健署提醒敏感族群提升自我保護，儘量減少室外活動，必要外出時記得配戴口罩，避免或減少深呼吸，返家從室外進入室內，建議洗臉、清潔鼻腔，適當關閉門窗。示意圖。聯合報資料照片

空氣品質拉警報，國健署提醒敏感族群提升自我保護，儘量減少室外活動，必要外出時記得配戴口罩，避免或減少深呼吸，返家從室外進入室內，建議洗臉、清潔鼻腔，適當關閉門窗。

依據環境部的空氣品質監測網資料，近期大陸冷氣團南下，東北風挾帶境外污染物影響台灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積，多地空氣品質指標（AQI）已達橘色警示，對敏感族群的健康造成不良影響。

當空氣品質指標（AQI）達橘色警示時，對敏感族群有健康影響，若進一步達「紅色警示」，則對所有族群皆有健康影響。衛生福利部國民健康署長吳昭軍今天透過新聞稿呼籲，民眾加強減少室外活動、加強個人衛生防護、提升自我保護力、即時查詢空品資訊等自我保護措施。

吳昭軍提醒，氣喘及呼吸道疾病患者儘量減少室外活動，應改以室內中低強度活動，避免或減少深呼吸。必要外出時，記得配戴口罩，由室外進入室內後，可加強個人衛生防護，如洗手、洗臉、清潔鼻腔等，降低室外空污對室內影響。

當空氣品質拉警報時，民眾應該「適當」關閉門窗，雖然緊閉門窗可降低室外空污對室內影響，但也可能使室內外換氣不足，導致二氧化碳增加。吳昭軍建議，關窗時應留約5公分空隙，讓室內外空氣可以對流。

敏感族群應遠離過敏原及誘發源，避免刺激物、均衡飲食、身體適當的活動或伸展等，提升自我保護力，同時養成隨時查詢空氣品質，善用免費下載的「樂活氣象APP」健康氣象服務，瞭解所在地空氣品質及細懸浮微粒即時監測結果，提早因應預防。

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