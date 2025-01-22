宅男女神的美從腳開始，蔡黃汝公開選鞋秘訣

蔡黃汝當年因一張在豆花店打工的照片被發掘出道，PTT鄉民們暱稱她為「豆花妹」，有宅男女神封號的她，始終維持亮麗外型，問她擁有好身材的祕訣，蔡黃汝笑著說，經過多年實測，自己是屬於容易長肌肉的體質，所以，即使擔任節目主持人出外景以來，很少做運動，卻經常在定裝或拍照時被說「有肌肉耶」或是「你更瘦了」，果然是讓人羨慕的女神體質。

出道多年一直維持姣好外型，蔡黃汝以優質形象獲青睞，成為LA NEW年度代言人。 圖／LA NEW 提供

運動，是我的靜心時刻

但她強調，前陣子開始重新運動，因為她的健檢報告居然出現紅字，高膽固醇及低密度膽固醇超標，一下子讓她意識到，儘管工作行程很滿，還是得維持運動習慣，現在每周都會進健身房兩次，每次運動三十到四十分鐘，基本上以橢圓機、飛輪為主，偶爾也在跑步機上健走，每次爆汗之後，最喜歡背靠彈力球放鬆緊繃的背部。

「運動流汗真的很排解壓力，讓心情正向。」運動再搭配健康飲食，終於，前陣子的健檢報告數字降到高標邊緣，雖然目前還是超標，但已經看到努力成效，此外，「運動同時也有許多自我對談、靜心時刻，也是我享受的一部分。」

蔡黃汝以前選鞋只求好看，現在依然還是重視鞋款外型，但同時講求安全舒適、耐穿耐走。 圖／LA NEW 提供

重視足部健康，成最美代言人

蔡黃汝說，運動時如果穿了不適合的鞋子，容易導致受傷，相反的，若穿上一雙合適的鞋，還能夠提升運動表現。自從開始有能力愛自己之後，就相當重視照顧足部健康，以前選鞋只求好看，現在依然還是重視鞋款外型，但同時講求安全舒適、耐穿耐走，也因為自己重視足部健康，對於選鞋也有自我看法與堅持，於是接下鞋子品牌LA NEW的2025年度代言人。

在最新公開的品牌影片中，她一身俏麗的運動裝扮，輕快跑過公園與街頭，展現健康活力。她說，可以跟國民品牌合作，「我跟家人都超級開心。」更調皮地立刻秀出一張上健身房的足部特寫，腳上穿的就是LA NEW山形鞋王GORE-TEX SURROUND 2。

她說，很多人對LA NEW的印象可能停留在長輩優質皮鞋，她認為這方面無庸置疑一直做得非常成功，但實際接觸後有更多驚喜，因為這個品牌早就不分年齡，多元化的鞋款設計、休閒時尚的風格，真的推翻既定印象，讓人很心動。

蔡黃汝從LA NEW推出國民神鞋gore-tex invisible fit 2就一直是愛用者。 圖／LA NEW 提供

女神的選鞋秘笈大公開

「我個人喜歡運動時鞋身輕盈、包覆感重還要透氣，耐走耐跑，行動時抓地力要好，讓每一次抬腳都能減壓。」蔡黃汝細數自己對鞋子的各種堅持，並強調，運動會隨著心情突然切換器材，山形鞋王可以達到她的要求，即使從健身房走到戶外健走或慢跑也沒問題，遇到積水不用擔心會被雨水或地面積水潑濺而打壞心情。

「鞋子舒不舒適，真能影響一天的心情。」以前出門時，經常在穿鞋挑選上花掉太多時間，甚至差點遲到，但她最近都直接套上LA NEW的鞋，不用先看氣象預報，晴雨都沒問題。她還透露一個媽媽的小秘密，以前曾經貪圖鞋子外觀好看，結果穿上去之後「鞋子咬肉」反而打斷逛街行程。

LA NEW表示，邀請蔡黃汝擔任年度代言人，是觀察到她在螢幕前青春活潑的正向能量，以及清新自然形象深受年輕世代愛戴，她的自信、多元發展、面對挑戰的不屈不撓及對自我的要求，與品牌一拍即合，因此決定一起迎向全新的新品牌樣貌與視野。

蔡黃汝表示：「因為個子嬌小而感到有點困擾，但物理增高的舒適鞋墊讓她長高了。」 圖／LA NEW 提供

矮個子也有春天

「對了，還有一個擔任代言人最最最大bonus 的地方！」她開心地公布答案，這個bonus就是增高鞋墊，因為個子嬌小而感到有點困擾，但物理增高的舒適鞋墊讓她長高了，她開心直呼：「矮個子也有春天，願望成真，oh ya！」

LA NEW春節優惠活動

即日起至2/16(日)全台門市，LA NEW商品買2送1，滿3,000元還有機會抽到頂級按摩椅等眾多百萬好禮。

蔡黃汝說，運動時如果穿了不適合的鞋子，容易導致受傷，相反的，若穿上一雙合適的鞋，還能夠提升運動表現。 圖／蔡黃汝 提供