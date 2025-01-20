快訊

表情沉重！徐巧芯大姑劉向婕、杜秉澄夫婦詐騙2千萬 法院判決出爐

114學測社會／手寫題爆難！考題愈寫愈苦惱 考生喊「絕望」：史詩級難度

總統的虛擬貨幣圈錢術？川普幣$TRUMP暴起暴落

機捷快樂桃子號彩繪列車啟動 搭車可連動台灣燈會

中央社／ 桃園20日電

2025台灣燈會2月12日登場，觀光署今天發表啟動「快樂桃子號」機捷彩繪列車，擷取拉拉山水蜜桃元素妝點車身，還運用AI科技，讓民眾可與主燈左側的「時空之塔」燈組連動。

觀光署長周永暉接受媒體聯訪表示，今年台灣燈會在桃園捷運A18高鐵桃園站、A19桃園體育園區站舉行，「快樂桃子號」彩繪列車邀請交通部長陳世凱、桃園市長張善政、副市長蘇俊賓，以及樂天桃猿隊的啦啦隊「樂天女孩」等繪製列車上的桃子表情，俏皮可愛的小桃子相當吸睛。

周永暉指出，機捷是國內外旅客造訪燈會最便利的交通工具，無論是過境轉機或專程來台旅遊，都歡迎到桃園參與這場以遊戲體驗和活力氛圍為特色的沉浸式光影饗宴，機捷沿線還有Xpark水族館、桃園酒廠、青塘園、樂天棒球場、橫山書法館等景點，非常適合欣賞燈會的桃園一日遊行程。

桃園市副市長蘇俊賓說，台灣燈會今年首次嘗試運用先進AI科技，讓「快樂桃子號」彩繪列車與燈會現場、主燈左側的「時空之塔」燈組連動，民眾乘坐「快樂桃子號」，只要掃描車廂內QR Code，就可利用AI科技生成自己在不同景點旅遊的模樣。抵達燈會現場後，還可投放到在燈會現場5公尺高的「時空之塔」燈組大螢幕上。

觀光署說明，高5公尺「時空之塔：運動與虛擬相遇」，配置與民眾互動的裝置藝術，以流線型結構向上延展的設計，象徵突破與無限可能，利用先進的AI科技，沉浸式氛圍，營造出科技十足的未來樂園意象。

台灣燈會 彩繪列車

延伸閱讀

桃園龜山區送暖物資澎湃 蘇俊賓：善的種子循環接力

雲南傈僳族闊時節新奇 蘇俊賓以雲南姑爺推廣文化地標

TPASS 2.0最高回饋40% 桃園副市長蘇俊賓：司機人力短缺才是問題

中壢寒冬送暖1800低收戶好過年 蘇俊賓盼善種子循環

相關新聞

冷藏年菜務必完全加熱再吃 掌握「5要」原則避免食物中毒

春節將至，宜蘭縣衛生局針對餐廳及伴手禮業者，依食品良好衛生規範準則、從業人員個人衛生、食材來源、製作配膳場所等項目進行查...

兒童用高腳椅隱藏安全危機 消基會抽檢四成構造不合格

兒童用高腳椅是許多家庭或餐廳的首選。然而在2022年，在馬來西亞曾發生一名二歲多嬰兒在高腳椅上用腳踢向餐桌，結果連人帶椅...

80歲婦人牙都沒了還喊「牙痛」 醫師查出原來是罹患三叉神經痛

1名80歲婦人雖然牙已拔光，卻仍經常感覺「牙痛」，仁愛長庚合作聯盟醫院疼痛治療中心醫師溫永銳說，她求診時右手緊捂著臉，表...

空污拉警報 敏感族群外出戴口罩返家洗臉清鼻孔

空氣品質拉警報，國健署提醒敏感族群提升自我保護，儘量減少室外活動，必要外出時記得配戴口罩，避免或減少深呼吸，返家從室外進...

高傳染性麻疹疫情不可忽視！用4種天然花草茶構築身體免疫力防線

麻疹為傳染力很強的病毒性疾病，出疹前的症狀有發燒、出疹、鼻炎、結膜炎、咳嗽，然而卻容易被忽視。因此為保護自己和家人健康，推薦4種天然花草的飲用搭配，不僅提升免疫力，更可增強體力。

天冷吃薑母鴨…40歲男下秒大吐血休克 醫曝致命關鍵：一類人注意

天氣變冷，薑母鴨成不少人的心頭好。近日一名40多歲男子天冷時喝熱湯，怎料一下肚，竟開始大吐血、當場休克。緊急送醫才發現，原來他患有肝硬化合併食道靜脈曲張的問題，當時天冷喝熱湯，才導致血管突然爆開。醫師也提醒，有潛在病變患者，千萬要注意。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。