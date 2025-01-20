快訊

表情沉重！徐巧芯大姑劉向婕、杜秉澄夫婦詐騙2千萬 法院判決出爐

114學測社會／手寫題爆難！考題愈寫愈苦惱 考生喊「絕望」：史詩級難度

總統的虛擬貨幣圈錢術？川普幣$TRUMP暴起暴落

曉劇場「潮來之音」登美外百老匯 展台灣文化底蘊

中央社／ 台北20日電

劇場經典作品「潮來之音」今年1月將首度進軍美國，在文化部暨駐紐約台北文化中心的支持下，挺進紐約外百老匯一級戰區，自1月24日至2月2日於蘇活劇院連演8場。

文化部指出，歷史悠久的紐約蘇活劇院（SohoPlayhouse）位於紐約曼哈頓區，透過「國際藝穗節安可系列（The International Fringe Encore Series）」持續選邀全球各藝穗節的「最佳」製作登上外百老匯舞台。

本次曉劇場受邀，源自於2024年參與捷克布拉格藝穗節時獲「安可系列」星探評審團關注及推薦，並在英、美、義、印等國12支優質劇作的激烈競爭中成功脫穎而出。

「潮來之音」由曉劇場藝術總監鍾伯淵編導、日本舞蹈家我妻惠美子擔任肢體設計，以新冠疫情襲擊全球等事件為靈感，加入台灣特有的乩童、靈媒文化，從海嘯災難的預言，窺視人性的情、愛、孤獨與存在。2020年在台灣成功首演後，陸續巡迴至英、德、捷、日、韓等8國，廣受各國好評。

曉劇場指出，「潮來之音」中每個故事皆蘊含潮流湧退的意向，劇中居住、寵物、同婚代孕等多元議題，展現台灣藝術創作在自由民主的風氣下所呈現的文化深度與廣度，期待能在世界之都紐約引起廣泛共鳴。

紐文中心表示，台灣戲劇節目由於語言限制及高昂的跨國演出成本，出國演出門檻很高；紐約外百老匯市場百家爭鳴，期待以曉劇場獲邀演出為契機，為台灣打開國際市場及能見度，展現台灣當代劇場作品的實力及文化底蘊。

劇場 成功 紐約

延伸閱讀

韓國瑜率團抵華府 20日何處觀禮擬拍板

韓國瑜領跨黨派立委代表團抵紐約 僑胞熱烈歡迎

文化部給承諾後減刪公視預算 陳玉珍：沒好好監督 才愧良心

NBA／名嘴史密斯稱遲到是想轉戰大城市 威廉森：紐約很低調

相關新聞

冷藏年菜務必完全加熱再吃 掌握「5要」原則避免食物中毒

春節將至，宜蘭縣衛生局針對餐廳及伴手禮業者，依食品良好衛生規範準則、從業人員個人衛生、食材來源、製作配膳場所等項目進行查...

兒童用高腳椅隱藏安全危機 消基會抽檢四成構造不合格

兒童用高腳椅是許多家庭或餐廳的首選。然而在2022年，在馬來西亞曾發生一名二歲多嬰兒在高腳椅上用腳踢向餐桌，結果連人帶椅...

80歲婦人牙都沒了還喊「牙痛」 醫師查出原來是罹患三叉神經痛

1名80歲婦人雖然牙已拔光，卻仍經常感覺「牙痛」，仁愛長庚合作聯盟醫院疼痛治療中心醫師溫永銳說，她求診時右手緊捂著臉，表...

空污拉警報 敏感族群外出戴口罩返家洗臉清鼻孔

空氣品質拉警報，國健署提醒敏感族群提升自我保護，儘量減少室外活動，必要外出時記得配戴口罩，避免或減少深呼吸，返家從室外進...

高傳染性麻疹疫情不可忽視！用4種天然花草茶構築身體免疫力防線

麻疹為傳染力很強的病毒性疾病，出疹前的症狀有發燒、出疹、鼻炎、結膜炎、咳嗽，然而卻容易被忽視。因此為保護自己和家人健康，推薦4種天然花草的飲用搭配，不僅提升免疫力，更可增強體力。

天冷吃薑母鴨…40歲男下秒大吐血休克 醫曝致命關鍵：一類人注意

天氣變冷，薑母鴨成不少人的心頭好。近日一名40多歲男子天冷時喝熱湯，怎料一下肚，竟開始大吐血、當場休克。緊急送醫才發現，原來他患有肝硬化合併食道靜脈曲張的問題，當時天冷喝熱湯，才導致血管突然爆開。醫師也提醒，有潛在病變患者，千萬要注意。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。