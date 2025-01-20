兒童用高腳椅隱藏安全危機 消基會抽檢四成構造不合格

兒童用高腳椅是許多家庭或餐廳的首選。然而在2022年，在馬來西亞曾發生一名二歲多嬰兒在高腳椅上用腳踢向餐桌，結果連人帶椅向後跌，並撞傷頭部，經醫護人員診斷後，最終被證實傷重不治，釀成悲劇。消基會日前抽檢兒童高腳椅，發現10件樣品中，4項構造不合格，1項檢出塑化劑，另有2項標示不合格。

為確保消費者權益及加強兒童商品安全，消基會與經濟部標準檢驗局再次合作，對市售兒童用高腳椅進行抽驗，在113年8月於各販售通路，隨機購買10件兒童用高腳椅樣品進行檢測，檢驗項目包含：品質項目中的「材料(外觀、重金屬含量、塑化劑含量、甲醛釋出量)、「構造」與「穩定性」，以及標示查核中的「商品檢驗標識」跟「中文標示」。

10件兒童用高腳椅中，有四件構造不合格。不合格現象包括組裝零件含自攻螺絲、高腳椅椅背高度小於250mm、高腳椅在扶手底部鎖定處，具有深度超過 10 mm 且大小介於 7~12mm之間孔洞等，恐會造成使用上的安全危機。

消基會表示，兒童用高腳椅的產品穩定性對兒童安全至關重要，且需有成人陪同使用，勿留兒童單獨於高腳椅上。另外，塑化劑為環境荷爾蒙的一種，會干擾正常內分泌系統的平衡及功能，兒童若長期接觸可能對成長造成影響，消基會與標檢局也共同呼籲，廠商應落實商品之安全性與標示正確性，以維護消費者權益。

消基會提醒消費者，選購及使用「兒童用高腳椅」商品時，應購買貼有「商品檢驗標識」之「兒童用高腳椅」商品，應檢視外包裝中文標示的完整性，如廠商名稱、地址、電話、尺寸、裝載重量、製造日期、產地等資訊。

消基會表示，消費者應注意是否貼附詳細中文標示，並應詳細閱讀商品適用年齡、主要成分或材質、警語及產品使用說明書等資訊內容。兒童於乘坐前應確認高腳椅之安全裝置已安裝妥當，乘坐時安全帶應正確調整及繫好兒童。高腳椅應在平整的地方使用，請勿單獨置留兒童於兒童用高腳椅無人看顧，亦不可隨意移動或讓兒童於高腳椅上站立、跳躍或其它危險行為。