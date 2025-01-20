冷氣團南下空汙橘色警報 衛福部警告「一族群」少出門

近期冷氣團挾帶東北風南下，伴隨境外汙染物，環境部綜合最新監測，多地空氣品質指標（AQI）已達橘色警示。台安醫院胸腔內科暨呼吸胸治療室主任吳憲林表示，空汙對呼吸道、心血管傷害最大，可能引發心肌梗塞。空汙來襲時，應避免暴露戶外環境，外出時也一定要戴口罩。

吳憲林指出，空汙對肺部殺傷力大，當髒空氣吸入鼻子、口腔，會刺激氣管並產生發炎現象，增加黏液分泌物，引發咳、喘。若呼吸不順，易增加心臟負擔，長期下來，也會提高心血管疾病的風險。他強調，只要有「喘」的不適現象，應就醫檢查肺功能、留意心血管保健。

台灣冬天空氣品質差，原因是東北季風夾帶來自中國的汙染物，導致PM2.5濃度上升。國健署提醒，空氣品質指標達橘色警示時，對敏感族群的健康易造成不良影響；若達「紅色警示」，全民健康都受威脅，須留意空氣品質變化適時做好防護，包括減少高強度活動或室外活動。

國健署署長吳昭軍呼籲，氣喘及呼吸道疾病患者，應改以室內中低強度活動，避免或減少有深呼吸的行為，也不要用嘴大口呼吸。另外，要適當關閉門窗，降低室外空汙對室內的影響；他強調，關窗時應留約5公分空隙，保持室內外空氣對流，避免通風不良導致室內二氧化碳增加。

從室外進入室內，要先洗手、洗臉、清潔鼻腔等，加強個人衛生防護，這些都能降低室外空汙對室內的影響。吳昭軍表示，日常要遠離過敏原及誘發源，少吃油炸、高熱量等刺激物，注意均衡飲食、規律運動等，強化個人免疫力。

近日天氣陰晴不定，若想查詢空氣品質，可透過國健署與交通部氣象署共同開發的「樂活氣象APP-健康氣象服務」，提供免費自由下載，隨時掌握最新健康氣象動態及即時空品數據，包括目前所在地的空氣品質及細懸浮微粒即時監測結果，提早因應、減少空汙致病的威脅。

●樂活氣象APP-健康氣象服務

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