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生活中的隱形疼痛 醫：拇指基底關節炎常被誤認扳機指

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
奇美醫院骨科部主治醫師蘇昱仲表示，拇指基底關節炎雖是常見退化性關節疾病，但常被誤認為是扳機指、媽媽手。記者萬于甄／攝影
奇美醫院骨科部主治醫師蘇昱仲表示，拇指基底關節炎雖是常見退化性關節疾病，但常被誤認為是扳機指、媽媽手。記者萬于甄／攝影

拇指基底關節炎為常見退化性關節疾病，患者常因疼痛及功能受限影響日常生活，台南一名65歲江姓婦人平時是家庭主婦，長年飽受拇指根部疼痛之苦，連簡單的扭擰毛巾、拖地、甚至騎車都難以忍受，近期趕緊到奇美醫院骨科部就診，才發現原來是拇指基底關節炎作祟。

奇美醫院骨科部主治醫師蘇昱仲表示，拇指基底關節炎主要影響拇指與腕骨間的關節，導致患者在抓握、夾取物品時，常因疼痛及功能受限難以忍受；拇指基底關節炎雖是常見退化性關節疾病，但隨著現代人對手機依賴增加，許多人習慣用拇指滑動屏幕或是抓握手機，此舉也使拇指基底關節炎發生率不斷增加。

他提到，拇指基底關節炎發生機會不比膝關節炎低，且停經後婦女約有3成3會發生，但卻常常被誤認為是扳機指、媽媽手；拇指基底關節炎過往手術治療以大多角骨截骨術合併韌帶重建與肌腱置換術，但患者術後不適及恢復期負擔明顯，因此，近年會採用懸吊帶懸吊術，在保有傳統手術穩定性及療效外，為病人提供更高的舒適度與滿意度。

江姓婦人在診斷過程中，因其捏、握疼痛且沒有力氣，疼痛指數竟高達9分（最高10分），且X光檢查更發現拇指基底關節已退化、明顯變形，確診為拇指基底關節炎後，在醫師建議下進行「懸吊帶懸吊術」手術治療，同時配合職能治療團隊進行術後復健計畫。

江姓婦人在術後1個月疼痛指數明顯下降至1分，不僅能恢復正常活動，未出現任何併發症外，更能重新投入家務與照顧孫子，讓她相當開心，今也和先生到奇美醫院獻花，感謝醫療團隊的協助與幫忙。

拇指基底關節炎為常見退化性關節疾病，患者常因疼痛及功能受限影響日常生活，台南65歲的江姓婦人（左二）平時是家庭主婦，但長年飽受拇指基底關節炎之苦，近期透過奇美醫院醫療團隊以懸吊帶懸吊術治療，總算改善疼痛，今也到奇美醫院獻花。記者萬于甄／攝影
拇指基底關節炎為常見退化性關節疾病，患者常因疼痛及功能受限影響日常生活，台南65歲的江姓婦人（左二）平時是家庭主婦，但長年飽受拇指基底關節炎之苦，近期透過奇美醫院醫療團隊以懸吊帶懸吊術治療，總算改善疼痛，今也到奇美醫院獻花。記者萬于甄／攝影

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