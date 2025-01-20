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立院預算大戰 李遠：文化部的預算並不是只補助文化人

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
立法院將通過中央政府總預算，文化部長李遠表示，將全力捍衛文化人的尊嚴及價值。圖／文化部提供
立法院將通過中央政府總預算，文化部長李遠表示，將全力捍衛文化人的尊嚴及價值。圖／文化部提供

針對立法院今、明（20、21）日將三讀通過中央政府總預算，行政院於今日召開記者會。文化部李遠示，文化部的預算並不是只是補助文化人，相反的民間力量強大，台灣的文化靠的是這些文化人及民間力量支撐，文化部能做的就是為他們創造及改善環境，「政府提供的資源不多，但是文化人回饋給台灣社會的卻非常多」。李遠強調，文化部不會放棄，一定會溝通到最後一刻，期盼把傷害及損失降到最低。

李遠指出，從教文會的理性討論及審查，到近日立法院的黨團提案，他一直不斷地與許多立委溝通及說明，希望能說服撤案並支持文化部預算。因為文化部本來就是一個很小的部會，預算規模也僅有不到300億元，一點點的預算刪減，對文化都將產生嚴重的傷害，也因此才會讓許多隱身創作、從不談政治的文化人都不得不站出來連署。

李遠提到，除了目前通刪的6.24億元，至今天以前的提案數還有刪減約24億元、凍結52億元，不僅是大家討論最多的公共電視預算，而是包含了出版、表演藝術、視覺藝術、影視音等文化藝術的所有領域。再加上凍結業務費，等於活動、計畫，可能到今年3、4月就必須中斷，許多早就展開籌劃的活動，如金曲獎、金鐘獎等重要獎項都將面臨無法繼續的可能。

「文化人是國家中最獨立思考的一群人，他們不喜歡談政治，但當他們站出來時，表示國家將面臨危機」。李遠說，許多人誤會文化部預算是為了補助文化人，但是其實文化人及民間才是支撐社會的重要力量，政府能做的是為他們創建一個好的環境，他們就會回饋社會許多。

例如文化部從2018年開始一系列的漫畫政策及有限的漫畫補助，但在有漫畫界諾貝爾獎之稱的「日本國際漫畫賞」中，台灣已經有25個漫畫家，合計獲得2個金牌、9個銀牌、21個銅牌，共得獎32次。再如近日作者楊双子、譯者金翎獲得擁有美國文學界最高榮譽的「美國國家圖書獎」，也是因為文化部近年微薄的外譯補助，讓他們的作品有機會被世界看見。

「文化人不是靠政府的補助」，李遠說，政府原本就應該創造一個環境，讓他們有機會出國展演、駐村、翻譯等。台灣曾經以電影超越日韓，此時必須急起直追，不能夠再落後於世界各國。李遠強調，一定會爭取預算到最後一刻，全力捍衛台灣文化人的尊嚴及價值，「文化人不是靠向政府申請補助而創作，民間的力量強大，文化部的預算只是用於改善文化環境及促進文化產業的活絡」。

文化部 李遠 溝通

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