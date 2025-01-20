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「黃皮仔」柴油客車再亮相 台鐵首波文資車輛輪展揭幕

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵公司今辦理文資車輛輪展揭幕典禮，並展示將經修復後、有「黃皮仔」之稱的窄軌車輛LDR2200型柴油客車，及LTPS1100型木造客臥車。圖／台鐵提供
台鐵公司今辦理文資車輛輪展揭幕典禮，並展示將經修復後、有「黃皮仔」之稱的窄軌車輛LDR2200型柴油客車，及LTPS1100型木造客臥車。圖／台鐵提供

為推廣文資車輛的活化與運用，台鐵公司今上午9時在台北車站東二門廣場辦理文資車輛輪展揭幕典禮，並展示將經修復後、有「黃皮仔」之稱的窄軌車輛LDR2200型柴油客車，及LTPS1100型木造客臥車。

LDR2200型柴油客車，為早期台東線762毫米軌距時所使用的車輛，於1956年時為發展花東地區交通運輸營運所需，由台北機廠（現富岡機廠）仿照日本國鐵80系電車車型打造車身，並運至花蓮機廠裝配柴油引擎，該型車輛共打造4輛（LDR2201~LDR2204），最高時速可達每小時70公里，成為當時花蓮=台東間的運輸主力車型之一，因外觀塗裝為下黃上白，因此被當地人稱作「黃皮仔」。

LTPS1100型木造客臥車，為早期台東線762毫米軌距時所使用的車輛，該型車輛原先為LTS1100型臥鋪車，全車設有16席床位，因當時台東線開行的夜行列車座席供不應求，因此台鐵局花蓮管理處於1962年交由花蓮辦事處修理廠辦理3輛臥鋪車改造作業，將一半的床位改為座位，成為一輛設有20席座位、8席床位的車廂，並重新命名為LTPS1100型客臥車，使該型車輛兼具提升座位及保留臥鋪服務的雙重功能。

台鐵公司表示，目前在國家鐵道博物館籌備處、新北投車站、台中、花蓮、台東及高雄等各鐵道文化園區展示文資車輛，也會在其他適當展域進行文資車輛輪展，重現車輛風華，歡迎全國各地民眾前往緬懷舊時光，細數火車的故事。

台鐵公司今辦理文資車輛輪展揭幕典禮，並展示將經修復後、有「黃皮仔」之稱的窄軌車輛LDR2200型柴油客車，及LTPS1100型木造客臥車。圖／台鐵提供
台鐵公司今辦理文資車輛輪展揭幕典禮，並展示將經修復後、有「黃皮仔」之稱的窄軌車輛LDR2200型柴油客車，及LTPS1100型木造客臥車。圖／台鐵提供
台鐵公司今辦理文資車輛輪展揭幕典禮，並展示將經修復後、有「黃皮仔」之稱的窄軌車輛LDR2200型柴油客車，及LTPS1100型木造客臥車。圖／台鐵提供
台鐵公司今辦理文資車輛輪展揭幕典禮，並展示將經修復後、有「黃皮仔」之稱的窄軌車輛LDR2200型柴油客車，及LTPS1100型木造客臥車。圖／台鐵提供
台鐵公司今辦理文資車輛輪展揭幕典禮，並展示將經修復後、有「黃皮仔」之稱的窄軌車輛LDR2200型柴油客車，及LTPS1100型木造客臥車。圖／台鐵提供
台鐵公司今辦理文資車輛輪展揭幕典禮，並展示將經修復後、有「黃皮仔」之稱的窄軌車輛LDR2200型柴油客車，及LTPS1100型木造客臥車。圖／台鐵提供
台鐵公司今辦理文資車輛輪展揭幕典禮，並展示將經修復後、有「黃皮仔」之稱的窄軌車輛LDR2200型柴油客車，及LTPS1100型木造客臥車。圖／台鐵提供
台鐵公司今辦理文資車輛輪展揭幕典禮，並展示將經修復後、有「黃皮仔」之稱的窄軌車輛LDR2200型柴油客車，及LTPS1100型木造客臥車。圖／台鐵提供
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台鐵公司今辦理文資車輛輪展揭幕典禮，並展示將經修復後、有「黃皮仔」之稱的窄軌車輛LDR2200型柴油客車，及LTPS1100型木造客臥車。圖／台鐵提供
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