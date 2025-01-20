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癌末6旬翁圓夢辦「生前歡送會」 買新機車送妻子留愛

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
阿清哥罹癌病情惡化選擇居家安寧，女兒舉辦「生前歡送會」，讓父親有機會聽到親人想對他說的話。圖／門諾醫院提供
阿清哥罹癌病情惡化選擇居家安寧，女兒舉辦「生前歡送會」，讓父親有機會聽到親人想對他說的話。圖／門諾醫院提供

66歲的阿清哥與抗癌13年，去年底病情惡化後在家居家安寧，曾任安寧居家護理師的女兒，特別舉辦「生前歡送會」，讓父親在生命最後階段與親友道別。阿清哥送給妻子新機車，取名為「阿清號」，並深情告白「未來買菜時車發不動，至少還能罵我『臭阿清』」，一句話感動全場親友。

阿清哥罹患鼻咽癌，原本控制良好，但癌細胞去年初再復發，且長得又急又快，難以治癒，在門諾醫院建議下，他與家人選擇居家安寧，並由醫療團隊到家中提供醫療支持與心理慰藉。

阿清哥的女兒林羿欣，過去在門諾醫院擔任安寧居家護理師，她說，父親罹癌之初措手不及，連到病房探視都感到害怕，以為只要不看見就可當作父親沒有生病。直到病況惡化，讓她勇敢選擇一路陪伴手術、治療，並準備專屬父親的歡送會，留下珍貴回憶。

阿清哥邀請親友好好道別，讓他有機會聽到親人想對他說的話，會中還特別放置郵筒，讓不好意思當面說心裡話的親友們，可透過投遞明信片傳達心意。

阿清哥在歡送會上，特別送「阿清號」新機車給妻子，並深情告白「你陪我一生，很遺憾我不能陪你到老」，讓新機車代替自己陪伴妻子，「這樣買菜時車發不動，你還能罵我『臭阿清』」，一句幽默的話讓在場的人笑中帶淚。

阿清嫂回應丈夫，「你留給我的恩典已足夠，謝謝你」、「我們還有100天」等簡單卻深刻的話語，不僅溫暖現場每個人，讓夫妻珍惜彼此擁有的每一天。

阿清哥的主治醫師卓俊宏表示，阿清哥用愛與勇氣書寫人生最後篇章，他的坦然與感恩感動每個人。醫院團隊陪伴在側，為他提供專業的醫療支持與心理慰藉，安寧不是等死，而是讓患者不再被病痛所困，在人生最後的旅程中找到平靜與尊嚴。

阿清哥與抗癌13年，去年底病情惡化後在家居家安寧，女兒特別舉辦「生前歡送會」，讓父親在生命最後階段與親友道別。圖／門諾醫院提供
阿清哥與抗癌13年，去年底病情惡化後在家居家安寧，女兒特別舉辦「生前歡送會」，讓父親在生命最後階段與親友道別。圖／門諾醫院提供

人生 告白 妻子

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